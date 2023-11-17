İşte sinir bozucu o gıdalar

Dikkat bu gıdalar sinirlerinizi alt üst ediyor.İşte zararlarını bilmediğimiz gıdalar...

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
İşte sinir bozucu o gıdalar

Özellikle sağlığımızı olumsuz bir şekilde etkileyecek gıdalardan kaçınarak yerine sağlıklı besinleri koymak en doğrusu. İşte sinirleri bozan gıdalar

TON BALIĞI

Ton balıklarında bol miktarda cıva bulunmaktadır. Vücuttaki fazla cıva, hafıza sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hormonları etkileyen ve sinir sisteminin işlevini bozan sentetik bir kimyasal olan poliklorlu bifenil içerir.

FASULYE

Fasulye zaten bildiğiniz üzere asitli bir gıda. Çok fazla fasulye tüketirseniz, vücudunuz demir gibi mineralleri parçalamakta zorlanacaktır. Bu, beyine kan temini ve anemi gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir.

FIRINDA PATATES

Fırında patates, beyne oksijen gönderen potasyum bakımından zengindir. Ayrıca glikoz beyine giden kan tedarikini arttırır. B vitamini ve amino asit içerir.

KAŞAR PEYNİRİ

Kaşar peyniri, tiramin içerir. Tiramin, kan basıncını önemli ölçüde arttırabilir. Aynı zamanda migreni tetikler.

PATLAMIŞ MISIR

Patlamış mısır, sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan protein, altın, fosfor, demir, silikon ve magnezyum içerir. Patlamış mısırın içerdiği B vitamini de depresyon ve stresle savaşmaya yardımcı oluyor.

TARÇIN

Tarçın, son derece önemli bileşenler içerdiği için beyni çok daha aktif kılar. Tarçın kokusu, çok fazla dikkat, görsel hafıza ve hızlı reaksiyon gerektiren şeyleri çözmemize yardımcı olur.

SAFRAN

Safran birçok mineral, B vitamini ve C vitamini içerir. Beyin fonksiyonlarını daha iyi hale getirir ve hatta bazı rahatsızlıkları bile tedavi eder.

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