İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok cümle de tarihe karışmış oldu. Çok değil bundan 10 sene öncesine kadar kullanılan birçok cümleyi duyunca "vay bee" diyeceksiniz...
Günümüzde her gün yeni bir cihazla tanışır hale geldik. Bu da bazı cihazların tarihin tozlu raflarına karışmasına sebep oluyor.
Söz konusu cihazlar tarihe karışınca, cihazla bağlantılı sözler de tarihe karışıyor.
WebTekno.com'da yer alan haberde, bu cümleler derlendi. İşte o cümleler...
"İnce uçlu/kalın uçlu şarj aleti olan var mı?"
Nokia telefon kullanıcılarının kullandığı bir zamanların meşhur cümlesi...
"Bluetooth'unu açar mısın? Bir şey göndereceğim"
Tabii o zamanlar paylaşım yapabileceğimiz bir sosyal medya hesabımız yok...
"Telefonuma kontör gönderir misin?"
O zamanlar konuşmak ve mesajlaşmak için kontör kullanmak gerekiyordu.
"Slm, nbr, naBeR naP!YosUN"
Bir dönemin 'flörtleşme' amacıyla attığı ilk mesaj. Türkçe kurallarının hiçe sayıldığı meşhur zamanlar...
"Çaldır kapat ben seni ararım"
"Eve geldim" diyebilmek için farklı bir yöntemdi.
"Ben sana ödemeli atarım"
Kontörden tasarruf edebilmenin yöntemi karşı tarafa ödemeli atmaktı.
"Fotoğrafları tab ettirmeye çalışıyorum"
Karanlık ve kırmızı odalarda özenle fotoğrafları bekletme işlemi... Nasıl da saatler sürerdi.
"Fotoğrafları çektirmek için sınırlı sayıda 'poz kaldı'"
Sınırlı sayıda poz hakkımız vardı.
"Masa 8'i yarım saat uzat"
İnternet cafelerin müthiş sosyalleşme alanı olduğu zamanlar...
"Yılan rekorun ne?"
Bir dönemin psikoloji bozan oyunu...
"Oğlum, şu kanalı kalk da bir değiştir"
Evin en küçüğü uzaktan kumanda görevi görürdü
"Bu video VHS'mi?"
80'lerde yaşamış olanlar bilir...
"Kapat atariyi, televizyon bozulacak."
Şu anın Play Station'u o zamanlar atariydi...
"CD'yi kolonyayla sil"
Walkman'in pilleri biterdi. Discman'liler daha şanslıydı.
"Kasetin B yüzünde sana özel şarkı var"
Tabi o zamanlar Spotify ve Youtube yoktu. Müzik dinleme programının atası kasetti.