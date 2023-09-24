İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok cümle de tarihe karışmış oldu. Çok değil bundan 10 sene öncesine kadar kullanılan birçok cümleyi duyunca "vay bee" diyeceksiniz...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 1
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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 2

Günümüzde her gün yeni bir cihazla tanışır hale geldik. Bu da bazı cihazların tarihin tozlu raflarına karışmasına sebep oluyor.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 3

Söz konusu cihazlar tarihe karışınca, cihazla bağlantılı sözler de tarihe karışıyor.

WebTekno.com'da yer alan haberde, bu cümleler derlendi. İşte o cümleler...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 4

"İnce uçlu/kalın uçlu şarj aleti olan var mı?"

Nokia telefon kullanıcılarının kullandığı bir zamanların meşhur cümlesi...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 5

"Bluetooth'unu açar mısın? Bir şey göndereceğim"

Tabii o zamanlar paylaşım yapabileceğimiz bir sosyal medya hesabımız yok...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 6

"Telefonuma kontör gönderir misin?"

O zamanlar konuşmak ve mesajlaşmak için kontör kullanmak gerekiyordu.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 7

"Slm, nbr, naBeR naP!YosUN"

Bir dönemin 'flörtleşme' amacıyla attığı ilk mesaj. Türkçe kurallarının hiçe sayıldığı meşhur zamanlar...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 8

"Çaldır kapat ben seni ararım"

"Eve geldim" diyebilmek için farklı bir yöntemdi.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 9

"Ben sana ödemeli atarım"

Kontörden tasarruf edebilmenin yöntemi karşı tarafa ödemeli atmaktı.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 10

"Fotoğrafları tab ettirmeye çalışıyorum"

Karanlık ve kırmızı odalarda özenle fotoğrafları bekletme işlemi... Nasıl da saatler sürerdi.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 11

"Fotoğrafları çektirmek için sınırlı sayıda 'poz kaldı'"

Sınırlı sayıda poz hakkımız vardı.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 12

"Masa 8'i yarım saat uzat"

İnternet cafelerin müthiş sosyalleşme alanı olduğu zamanlar...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 13

"Yılan rekorun ne?"

Bir dönemin psikoloji bozan oyunu...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 14

"Oğlum, şu kanalı kalk da bir değiştir"

Evin en küçüğü uzaktan kumanda görevi görürdü

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 15

"Bu video VHS'mi?"

80'lerde yaşamış olanlar bilir...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 16

"Kapat atariyi, televizyon bozulacak."

Şu anın Play Station'u o zamanlar atariydi...

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 17

"CD'yi kolonyayla sil"

Walkman'in pilleri biterdi. Discman'liler daha şanslıydı.

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İşte tarihin tozlu raflarında kalan 15 nostaljik cümle 18

"Kasetin B yüzünde sana özel şarkı var"

Tabi o zamanlar Spotify ve Youtube yoktu. Müzik dinleme programının atası kasetti.

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