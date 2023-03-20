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Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu

Eda Ece, 20 Haziran’da Four Seasons Bosphorus’ta Buğrahan Tuncer’le nikah masasına oturacak. Ünlü oyuncu gelinliğini Hollywood yıldızlarının tasarımcısı Zuhair Murad’dan seçti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:39
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İşte Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün detayları

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün detayları belli oldu
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Eda Ece ve Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın yıldızı Buğrahan Tuncer düğün hazırlıklarına başladı. 20 Haziran’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli oldu. 

Dört yıldır birlikte olan çift, düğün mekânı olarak Boğaz’ın gözde otellerinden Four Seasons Bosphorus’u seçti. Klas ve samimi bir düğün planlayan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer’in konukları arasında televizyon dünyası ve spor camiası da olacak. Bugüne kadar hem “Yasak Elma” dizisindeki efsaneleşmiş ‘Yıldız’ rolü için hem de sinemada canlandırdığı roller gereği çok kez gelinlik giyen Ece, kendi gelinliğini çok özenerek seçmiş.

 

HOLLYWOOD YILDIZLARI ONU İSTİYOR

Kendini Vakko Wedding’in usta ellerine teslim eden güzel oyuncu, tercihini bir Zuhair Murad tasarımından yana yapmış. Lübnanlı modacı Zuhair Murad, romantik gelinlik ve kırmızı halı tasarımlarıyla biliniyor. Örneğin ünlü Hollywood yıldızları Sofia Vergara, Rose Leslie ve Kaley Cuoco, evlenirken Murad tasarımı giyen isimlerden. Kırmızı halıda sıklıkla Lübnanlı modacının tasarımlarını tercih eden Jennifer Lopez ise son filmi “Marry Me”nin düğün sahnesinde giydiği görkemli Zuhair Murad gelinliğiyle uzun süre adından söz ettirmişti. Eda Ece’nin de düğününde Hollywood yıldızlarını aratmayacağından eminim!


 

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