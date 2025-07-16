Bu defekt, rahim iç duvarında adet kanının birikmesine yol açarak çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Sezaryen geçirmiş kadınların yüzde 10-20’sinde görülebilen istmosel, genellikle doğumdan kısa süre sonra veya yıllar içinde ortaya çıkabilir. Rahim pozisyonu, dikiş tekniği, enfeksiyonlar ve çoklu sezaryenler risk faktörleridir. Peki, İstmosel nedir? İstmosel belirtileri nelerdir? İstmosel tedavisi nasıl yapılır?

İSTMOSEL NEDİR?

İstmosel, sezaryen sonrası rahimde oluşan bir kese defektidir. Adet sonrası kanama, pelvik ağrı ve kısırlığa yol açabilir. Histeroskopi ve laparoskopi ile tedavi edilir; erken teşhis, yaşam kalitesini artırır ve komplikasyonları önler.

İSTMOSEL BELİRTİLERİ?

İstmoselin en sık belirtisi, adet sonrası devam eden kahverengi, çamur kıvamında akıntıdır. Diğer belirtiler arasında düzensiz kanamalar, pelvik ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar ve ikincil kısırlık yer alır. Bazı durumlarda, istmosel cebine yerleşen gebelik (skar gebeliği), düşük veya rahim yırtılması gibi ciddi riskler oluşturabilir. Belirtiler genellikle hafif başlayıp yaşam kalitesini düşürebilir, ancak bazı kadınlarda semptom görülmeyebilir.

İSTMOSEL TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Tanı, transvajinal ultrason, salin infüzyon sonohisterogramı (SIS), histeroskopi veya MR ile konulur. En iyi görüntüleme zamanı, adet sonrası erken proliferatif fazdır. Tedavi, hastanın şikayetlerine ve gebelik planlarına göre şekillenir. Cerrahi yöntemler, histeroskopik ve laparoskopik onarımdır. Histeroskopi, vajinal yoldan 15-30 dakikalık bir işlemle kese bölgesini düzeltir; hasta aynı gün taburcu olabilir. Laparoskopi ise daha büyük defektlerde tercih edilir, rahim duvarını onarır ve genellikle 1 saat sürer.

Uzmanlar, histeroskopik yöntemin minimal invaziv ve etkili olduğunu belirtirken, laparoskopinin daha kalıcı sonuçlar sunduğunu vurguladı. İstmoselin kısırlık üzerindeki etkisine dikkat çeken uzmanlar, doğru teşhisin önemini ifade ederek, erken teşhisin komplikasyonları önlediğini ve deneyimli jinekologların kritik olduğunu söylediler.

Bilimsel Araştırmalar Araştırmalar, istmoselin sezaryen sonrası kadınlarda yüzde 19-88 oranında semptomlara yol açabileceğini gösteriyor. Tedavi edilmezse, düşük ve rahim yırtılması riskini artırıyor. Histeroskopik onarım, anormal kanamaları yüzde 80-90 oranında azaltırken, laparoskopi gebelik şansını artırıyor.

İstmosel, sezaryen sonrası yaygın bir komplikasyondur. Erken teşhis ve uygun cerrahi tedaviyle semptomlar kontrol altına alınabilir, yaşam kalitesi ve doğurganlık potansiyeli artırılabilir. Uzman bir jinekoloğa başvurmak, komplikasyonları önlemede kritik önem taşımaktadır.