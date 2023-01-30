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İsveç’in NATO başmüzakerecisi: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor." dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:38
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İsveçli yetkili Stenström: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor

İsveç’in NATO başmüzakerecisi: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor
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İsveç devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyeliği konulu üçlü mekanizma toplantısının yeniden başlaması için gelecek hafta Türkiye ile temasa geçmeyi düşündüğünü söyledi.

Stenström, "Şu anda faydalı ve güven içeren bir görüşme olmayacağı için bir araya gelip görüşmeler yapmak anlamsız olur ve bir ihtimal süreci daha da zora sokar. Fakat, yüz yüze toplantıların devam etmesi için Türkiye tarafı ile gelecek hafta erken bir tarihte temasa geçmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya ile yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantılarının ertelenmesine ilişkin Stenström, "Yapılan yasal olmasına rağmen, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an'ı Kerim yakmak bütün bir dini rencide etmiştir. NATO görüşmeleri için bu hiç olumlu değil, bu üzücü bir durum ve buna yönelik görüşlerimizi aktardık." diye konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG hakkında da açıklamalarda bulunan Stenström, Türkiye'nin Finlandiya'dan daha fazla İsveç'e dikkat kesilmesinin nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki para kaynağının daha fazla olmasına dikkati çekti.

Stenström, "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." dedi. (AA)

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