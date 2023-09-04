İsveç’te Cezayirli mülteci bıçakla ev bastı

İsveç’te Cezayirli mülteci bıçakla eski sevgilisinin evini basıp, erkek arkadaşını da yaraladı.

İsveç’te Cezayirli mülteci bıçakla ev bastı

Editör : Özlem Kıral

İsveç’te Cezayirli bir mülteci eski sevgilisinin geçici kaldığı eve, duvarına merdiven yaslayarak balkondan zorla girdi.

Eski sevgilisinin erkek arkadaşının kendisini balkondan uyarıp itmesine yumruk atarak karşılık veren Cezayirli mülteci, merdivenle tırmandığı balkonun camını kırarak eve girdi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Cezayirli mülteci, duvarına merdiven dayadığı evin balkonuna çıkarken İsveçli çiftin uyarıları sonrası bir yumrukla saldırıp bıçak çektiği ve balkon kapısının camını taşla kırarak elinde bıçakla eve girdiği görülüyor.

Görüntülerde Cezayirli mülteciye merdivenle tırmanırken hafifçe müdahale edip “Muhammed evime izinsiz giriyorsun. Çok yanlış.” şeklinde sözlü uyarıda bulunması sosyal medyada tepki çekti.

Cezayirli mültecinin eski sevgilisinin geçici olarak kaldığı evi basıp erkek arkadaşını yaraladığı bildirildi.

Cezayirli mültecinin, mahkemede “kafamdaki sesler eve gitmemi söyledi” diye kendini savunduğu ve daha önce uygulanmamış sınır dışı kararı ve 6 sabıkası bulunduğu belirtildi.

Cezayirli mülteciye, 2 yıl hapis ve hapisten sonra 10 yıl İsveç’e giriş yasağı cezası verildiği bildirildi.

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