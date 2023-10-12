İsveç'te Kuran yakan bir kişi nefret suçundan hüküm giydi

İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim'e saldırıda bulunan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan hüküm giydi.

İsveç'te Kuran yakan bir kişi nefret suçundan hüküm giydi

Linköping Mahkemesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki bir kişinin Kuran'ı yakmasının görüntüsünü çekerek ve bunun üzerine İslamofobik müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşmasından dolayı nefret suçu işlediğinin tespit edildiği ve hüküm giyen söz konusu kişiye 800 kron para cezası verildiği belirtildi.

KURAN'I DOMUZ PASTIRMASIYLA YAKTI

Linköping kentinde 11 Eylül 2020'de 27 yaşındaki aşırı sağcı bir kişi Kuran'ın üzerine domuz pastırması koyduktan sonra yakarak, Linköping Camisi önüne bırakmıştı.

Bu saldırıyı filme alan aşırı sağcı, Srebrenitsa soykırımını yücelten ve Müslümanların toplu katliamını öven şarkıları çektiği filme eklemişti. Filmi sosyal medyasında yayımlayan aşırı sağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

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