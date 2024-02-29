İsveç'te yük treni hemzemin geçitte üç kişiye çarptı: ölü sayısı üçe yükseldi

İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Felicia Davidsson, hemzemin geçidi kullanan yayalara yük treninin çarpması sonucu üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Davidsson, hayatını kaybedenlerin 25 yaşında bir erkek, 20’li yaşlarında bir kadın ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olduğunu açıkladı.

Polis, Orebro kentindeki istasyonda başka bir trenle indikten sonra hemzemin geçidi kullanan üç kişinin kaza geçirdiğini belirtti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hatırlanacağı üzere, İsveç basını daha önce 2017 yılında da Orebro'daki aynı hemzemin geçitte bir kişinin öldüğünü rapor etmişti. İstasyonun kapatılması tartışmalarına rağmen, birçok bölge sakini işe gitmek için istasyonu kullandığı için istasyonun açık kaldığı ifade edildi.