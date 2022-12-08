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İsveç'ten 'başörtüsü yasağı' kararı: Yasal dayanağı yok

İsveç'te Danıştay, Malmö İdare Mahkemesinin okullarda başörtüsü yasağını iptal etmesiyle ilgili kararını verdi. Yüksek mahkeme iptal kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti. Kararda, belediyelerin başörtüsü ve benzeri kıyafetleri yasaklamasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:19
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İsveç'ten 'başörtüsü yasağı' kararı: Yasal dayanağı yok

İsveç'ten 'başörtüsü yasağı' kararı: Yasal dayanağı yok
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İsveç'te Danıştay başörtüsü ile ilgili kararını verdi. Yüksek mahkemeden yapılan açıklamada, Skone bölgesindeki Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyelerinin itirazlarının reddedildiği belirtildi. Açıklamada, belediyelerin anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetleri yasaklamasının "yasal dayanağının olmadığı" ve dini sebeplerle giyilen kıyafetlerin "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

YASAL DAYANAK YOK

Danıştay Jüri Üyesi Ulrik von Essen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Başörtüsü takma hakkının sınırlandırılması bireyleri etkiler ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ulusal hukukta, yasaklanması yönünde bir yasal dayanak yok ve bu nedenle belediyelerin kararının iptal edilmesi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyeleri, 2019'da anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetlerin yasaklanması kararı almıştı. Malmö İdare Mahkemesi, 2020'de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüsü yasağı kararını iptal etmişti.

Mahkemenin kararına itiraz eden belediyeler, Danıştay'a başvurmuştu.

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