29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meloni’den başkanlık sistemi açıklaması

İtalya Başbakanı Meloni, İtalyan demokrasisinin başkanlık sistemi reformuyla daha güçlü ve sağlam hale gelebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:58
Takip Et

İtalya Başbakanı Meloni'den başkanlık sisteminden yana bir açıklama geldi

Meloni’den başkanlık sistemi açıklaması
+
Aa
-

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu yıl ikincisi düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, bu zirvenin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının demokratik kurumlarına getirdiği eşi görülmemiş zorlukları ve yeni tehditleri değerlendirmede bir fırsat olduğunu belirtti.

Meloni, demokrasi ve ekonomik büyümenin birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Sadece demokratik bir sistem, daimi büyümeyi tetiklemeye yönelik koşulları garanti edebilir." dedi.

Adaletten, adilliğe ve yasallığa dek serbest piyasanın doğru şekilde işlemesinin önemine değinen Meloni, "Daha istikrarlı ve etkili kurumlara sahip olmak, uluslararası düzeyde daha fazla güvenilirliğe sahip olmak ve enerjiyi büyük stratejik ve uzun vadeli hedeflere yoğunlaştırmak anlamı taşır." diye konuştu.

Meloni, hükümetinin bu yönde çalıştığını dile getirerek, "İtalyan demokrasisinin, devlet başkanlığı sistemi reformuyla daha da güçlü ve sağlam hale gelebileceğine kesin şekilde inanıyoruz. Bu reformun, ekonomik kalkınma için de güçlü bir unsuru temsil edeceğini değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, ekonomik kalkınmanın ve refahın artmasının demokratik süreci de etkileyeceğini, büyüme ne kadar güçlü olursa, o denli yeterli sosyo-ekonomik kalkınma düzeyine ulaşılacağını kaydetti.

İtalya Başbakanı ayrıca 24-26 Temmuz'da Roma'da Gıda Sistemleri Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacaklarını da duyururken, "Henüz bizim ekonomik kalkınma seviyemize ulaşmamış olan ulusları da desteklemeliyiz." dedi.

1946'dan beri cumhuriyetle yönetilen İtalya'da hükümetlerin ömrü çok uzun süreli olmadı. Ülkede aradan geçen 77 yılda 67 hükümet görev yaparken, son olarak 25 Eylül 2022'de yapılan erken genel seçimlerden birinci çıkan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni, ekim ayında diğer sağ partilerle 68. hükümeti kurmuştu.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarı, başkanlık sistemi reformuna hükümet programında da yer vermişti. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
7
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Cinayeti annesine anlatmış! Sevgilisiyle birlikte babasını öldürmüştü
﻿Cinayeti annesine anlatmış! Sevgilisiyle birlikte babasını öldürmüştü
﻿Cinayeti annesine anlatmış! Sevgilisiyle birlikte babasını öldürmüştü
﻿Cinayet fotoğrafı sahte çıktı. Kayıp gencin araması genişletildi
﻿Cinayet fotoğrafı sahte çıktı. Kayıp gencin araması genişletildi
﻿Cinayet fotoğrafı sahte çıktı. Kayıp gencin araması genişletildi
﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
﻿İsveç'ten Rusya'ya gözdağı verildi
﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
﻿Uzmanlardan ‘göz tansiyonu’ uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.