İtfaiyeden buz ve kar mesaisi

Kaynak: İHA

Elazığ'da hava sıcaklığının düşmesiyle çatılarda oluşan buz kütlelerinin düşerek yaralanma ve can kaybına neden olmaması için itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor. Buz kütleleri kontrollü olarak düşürülüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası çatılarda biriken karlar vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Karların güneşli havalarda erimesiyle oluşan kar kütleleri, vatandaşlar açısından büyük tehlike arz etmesi nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye ekiplerince temizleniyor.

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İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların yoğun olduğu caddelerde çatılarda oluşan buzlanmalarla ilgili tedbiri elden bırakmazken, vatandaşlardan gelen talepler üzerine de çatılarda biriken kar kütlelerinin temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Gazi Caddesi’nde bulunan bir binaya merdivenli araçla çıkarak çatılara ulaşan ekipler, buzları kırarken, kar kütlelerini de kürek yardımı ile güvenli bir şekilde yere düşürüyor.

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