İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Yetkin Öztürk istifa etti

Nisan ayının sonunda yapılan kongre ile Meral Akşener partideki genel başkanlık görevini Müsavat Dervişoğlu'na devrederken, dün İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın, yayınladığı metin ile partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

KORAY AYDIN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU

Aydın'a yakın isimlerden olduğu bilinen İYİ Parti eski Ankara İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) eski Üyesi Yetkin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Yetkin Öztürk, İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in istifası sonrası partinin olağan üstü kurultay sürecinde yapılan bir dizi görüşmeye Koray Aydın'ı temsilen katılmıştı.

Milletimiz için bunca yılda verdiğimiz emekler ziyan oldu diyen Öztürk, her şeye yeniden başlama iradesi içimizde tümüyle mevcut ifadelerini kullandı.

"EMEKLER ZİYAN OLDU, ÜZGÜNÜZ"

Yetkin, istifasını duyurduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Milletimize hizmet etmek için, vatansever birçok arkadaşımızla emek vererek kurduğumuz İYİ Partiden bugün istifa ediyorum.

Milletimiz için bunca yılda verdiğimiz tüm çalışmalar, heyecanlar, emekler ziyan oldu, üzgünüz.

Ama her şeye yeniden başlama iradesi içimizde tümüyle mevcut.

Ecdadımızın, Devletimizin kuruluşunda Atamıza verdiği 100 yıllık yemine sabitiz; yılmadan, usanmadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyeti için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla."