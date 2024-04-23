İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

akif-sarper5.jpg

Önder, yaptığı paylaşımda, "Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan'da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum.

“MERAL AKŞENER’İN ONURUYLA ATANDIĞIM GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM”

Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara’mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

sarp-onder33.jpg

akif-sarp2.jpg

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’de yerel seçimlerin ardından başlayan istifa furyası devam ediyor. 31 Mart Yerel seçim akşamı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya çağıran ve Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran İYİ Partili Bilge Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den de istifa ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan yerel seçimlerdeki sonuçların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını duyurmuş, aday olacak isimlere ise başarılar dilemişti.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN ÜÇ İSİM ADAY OLDU

Meral Akşener’in ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’na kimin geleceği ise merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanlığı için Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Tolga Akalın adaylığını açıkladı. İYİ Parti’de Genel başkanın seçileceği Kurultay tarihi ise 27 Nisan olarak belirlendi.

tolga-akalin1.jpg

Tolga Akalın

koray-aydin1.jpg

Koray Aydın

musavat1.jpg

Müsavat Dervişoğlu

İlgili Haberler
İYİ Parti kurultayına 3 gün kala Koray Aydın’dan çok konuşulacak ittifak mesajı
İYİ Parti’den seçildikten 2 ay sonra istifa etmişti! 29 milyonluk ihale kaptı
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın'dan flaş iddia. 'Kurultayda sahte kimlikle oy kullanma girişimi olabilir'
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın saat 20.30'da tv100'e konuk oluyor
İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın saat 20.30'da tv100'e konuk oluyor
İYİ Parti kurultayında delege usulsüzlüğü. Flaş iddia yargıya taşınıyor
İYİ Parti’den istifa eden Bilge Yılmaz’ın hangi partiye geçeceği belli oldu
Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı
Son Haberler
Son dakika... Bakan Tekin öğretmen ataması için tarih verdi Gündem
Son dakika... Bakan Tekin öğretmen ataması için tarih verdi
İsmailağa cemaatinin yeni lideri belli oldu Gündem
İsmailağa cemaatinin yeni lideri belli oldu
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i açıklandı. Serdar Topraktepe şaşırttı Spor
Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i açıklandı. Serdar Topraktepe şaşırttı
Erol Bulut ilk kez başardı Spor
Erol Bulut ilk kez başardı
Zağanos Paşa kimdir? Keşfet
Zağanos Paşa kimdir?
Asırlık Hamidiye Çeşmesi özgürlüğüne kavuştu. 30 yıldır demir kafesteydi Gündem
Asırlık Hamidiye Çeşmesi özgürlüğüne kavuştu. 30 yıldır demir kafesteydi