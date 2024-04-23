İYİ Parti Ankara İl Başkanı istifa etti

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Önder, yaptığı paylaşımda, "Derdiyle dertlenip, neşesiyle gülümsediğim, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ve sonrası sonsuz yüzyıllarında ülkemizin olmazsa olmazı olan İYİ partimizin 27 Nisan'da yapılacak olan, olağanüstü genel kurulunun ülkemize, milletimize, Türk siyasetine ve partimize hayırlı olmasına diliyorum.

“MERAL AKŞENER’İN ONURUYLA ATANDIĞIM GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM”

Bu vesileyle; 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel yönetimler seçimlerinin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin onurlarıyla atandığım ve görev süresince Ankara’mızın en ücra köşesindeki üyemizin dahi partimize olan mensubiyet şuurunu artırmak, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayretle yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti’de yerel seçimlerin ardından başlayan istifa furyası devam ediyor. 31 Mart Yerel seçim akşamı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i istifaya çağıran ve Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran İYİ Partili Bilge Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den de istifa ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan yerel seçimlerdeki sonuçların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı’na aday olmayacağını duyurmuş, aday olacak isimlere ise başarılar dilemişti.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI İÇİN ÜÇ İSİM ADAY OLDU

Meral Akşener’in ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’na kimin geleceği ise merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanlığı için Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Tolga Akalın adaylığını açıkladı. İYİ Parti’de Genel başkanın seçileceği Kurultay tarihi ise 27 Nisan olarak belirlendi.

Tolga Akalın

Koray Aydın

Müsavat Dervişoğlu