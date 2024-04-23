İYİ Parti kurultayına 3 gün kala Koray Aydın’dan çok konuşulacak ittifak mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti kurultayına 3 gün kala Koray Aydın’dan çok konuşulacak ittifak mesajı
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın sosyal medya hesaplarından ‘ittifaklarla’ ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

İYİ Parti’nin 27 Nisan’da yapılan Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık için adaylığını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, 27 Nisan sonrasına işaret ederek, “22 senelik bir düzene yeni bir alternatif olmaya aday bir İYİ PARTİ göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Aydın, genel başkanlık yarışına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda ‘ittifak’ tartışmalarına işaret eden açıklamalarda bulundu.

Aydın, 27 Nisan sonrasına işaret ederek, partisinin ‘iş birliğine ve ittifaka açık olarak hareket edeceğini’ belirtti.

"KURUMSAL, İTİBARLI VE MAKUL İYİ PARTİ"

Koray Aydın’ın açıklamaları şöyle:

“Değerli vatandaşlarımız, sizler 7 yıla yakın bir süredir İYİ PARTİ’ye destek verdiniz, var ettiniz ya da en azından takip etme veya eleştirme nezaketi gösterdiniz.

27 Nisan 2024 tarihinden sonra da Allah nasip ederse; kurumsal kimliği güçlü, itibarı yüksek, iktidar hedefine kilitlenmiş, 22 senelik bir düzene yeni bir alternatif olmaya aday bir İYİ PARTİ göreceksiniz.

Partimiz tüm bu süreçlerde daima ve öncelikle milletin çıkarlarını gözetecek, sonrasında ise parti çıkarları ve ilkeleri doğrultusunda her türlü uzlaşıya, iş birliğine ve ittifaka açık olarak hareket edecektir.

Rotamız hiçbir surette şahsi ihtiraslar ile hareket etmek ve bir başkasına kazandırmak ya da kaybettirmek değildir.

Rotamızı milletimizin talepleri ve seçmenimizin kararları belirleyecektir.

Hedefimiz, daima büyümek, başa güreşerek yarışmak ve nihayetinde kazanmaktır.”

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