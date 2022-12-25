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Meral Akşener’in talimatıyla Washington’da resmi temsilcilik açıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talimatıyla Washington’da resmi temsilcilik açıldı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 14:31
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İYİ Parti Washington’da resmi temsilcilik açtı

Meral Akşener’in talimatıyla Washington’da resmi temsilcilik açıldı
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TELE1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, İYİ Parti - ABD temsilciliğine Genel Başkan Danışmanı Bilal Bilici atandı.

Bilal Bilici parti temsilcisi olarak ABD Adalet Bakanlığına resmi kayıt yaptırdı.

ABD’de siyasi parti temsilciliği açmak için Adalet Bakanlığı (Yabancı Ülke Temsilcileri Kayıt Yas ası- Foreign Agents Registration Act) FARA’ya kayıt yaptırılması gerekiyor. Adalet Bakanlığı’nın kayıt belgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bilal Bilici’yi atama yazısına da yer veriliyor.


FARA’nın resmi kaydında ‘IYI Party (Good Party)’ olarak tercüme edilmiş. ‘Yabancı siyasi partinin amacı, misyonu veya hedefi’ bölümünde İYİ Parti’nin faaliyeti için şöyle deniyor: ‘İYİ Parti hakkında ABD’de bilinçlendirmek, ortak stratejik ve politik çıkarların belirlenmesi yoluyla ABD – Türkiye ilişkilerini geliştirmek, İYİ Parti farkındalığını artırmak ve taraflar arasında ortak
ilgi alanlarına sahip politika alanları belirlemek için faaliyetlerde bulunmak. kültürel, entelektüel, sosyal, politik ve insani faaliyetler alanlarındaki ilişkileri artırmak ve ABD’deki Türk vatandaşlarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler.’

Son olarak geçen Mayıs ayında AKP Washington’da temsilcilik açtı, temsilciliğe Erdoğan’ın dayıoğlu Halil Mutlu atandı.

ABD’de Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkın Demokrasi Partisi’nin ABD’de resmi temsilcilikleri bulunuyor. CHP Temsilciliğini Yurter Özcan, HDP Temsilciliğini de Giran Özcan yürütüyor.

Parti temsilcileri her 6 ayda bir Adalet Bakanlığına temasları, gelir ve harcamalarını rapor etmek zorunda.

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