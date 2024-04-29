İYİ Parti’de kurultay sonrası şok istifa! Koray Aydın’ı desteklemişti

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İYİ Parti’de kurultay sonrası şok istifa! Koray Aydın’ı desteklemişti
İYİ Parti’den istifa eden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Yüzde 20’lik bir partiyken yüzde 4’lere düşmeyi hak etmiyorduk. Kendime yeni bir yol haritası çizmeye karar verdim” ifadelerini kullandı.

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın kaybetmesi üzerine İYİ Parti’den istifa kararı aldı.

“YÖNETİMDE AYNI İNSANLAR VAR”

İYİ Parti’den istifa eden Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık Halk Tv’ye açıklamalarda bulundu:

Bugün baktığımız zaman İYİ Parti’de yönetim kademesinde olan insanlar 31 Mart öncesinde de olan insanlar. Yeni bir plan üreterek yeni bir yol haritasına çizeceklerine dair inancımı kaybettim.

“YENİ BİR YOL HARİTASIZ ÇİZMEYE KARAR VERDİM”

Yüzde 20’lik bir partiyken yüzde 4’lere düşmeyi hak etmiyorduk. Kendime yeni bir yol haritası çizmeye karar verdim. Herhangi bir partiyle temasım olmadı. Görevime bir süre bağımsız devam edeceğim. Bağımsız bir belediye başkanı olarak ilçemize hizmet etmenin yollarını arayacağım.

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"SEÇİLİRSE BİZİM İÇİN GURUR OLUR"
Kurultaydan bir gün önce Trabzon’un yerel basınından 61 saat’e açıklama yapan Mustafa Bıyık, “Trabzonlu, Yomralı bir genel başkanımızın olması bizim için büyük bir gurur kaynağı olur. Trabzonluların ötelendiği bir zamanda Trabzonlu bir genel başkanın İYİ Parti Genel Başkanlığı'na seçilmiş olması bizim için büyük bir gurur meselesidir, gurur kaynağıdır. Koray bey iyi parti için bir fırsattır, seçilirse İyi Parti bu düşmüş olduğu dağınık durumdan, seçim sonrasındaki yaşamış olduğu bu buhrandan kurtulacağını düşünüyorum. Tekrar seçilmesi halinde Türkiye'nin dört bir tarafında partiyi toparlayabilir, kırgınları, kızgınları, istifa edenleri partiye davet edip bütünleştirecek bir yapıya sahip” ifadelerini kullanmıştı.

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