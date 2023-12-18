İYİ Parti’de sular durulmuyor. İstanbul'da bir ilçe yönetimi görevden el çektirildi

İYİ Parti'de CHP ile iş birliğinin reddedilmesinden sonra sular durulmuyor. Son olarak İYİ Parti İBB Grubundan 6 ismin istifa etmesinin ardından İYİ Parti İstanbul'da sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İLÇE ÖRGÜTÜ GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya sitesi X'den yaptığı paylaşımda, Şile İlçe Başkanı ve yönetiminin görevden el çektirildiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Kamuoyunun Dikkatine; Görülen lüzum üzerine Şile İlçe Başkanı ve yönetimi görevden el çektirilmiştir. Bilginize sunarız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasıyla başlayan İYİ Parti'deki kriz, CHP ile işbirliği yapılmayacağının açıklanmasının ardından giderek büyüyor. İYİ Partili birçok isim partiden çeşitli nedenlerle istifa ederek krizin daha da büyümesine neden oldu. İYİ Parti sözcüsü Kürsad Zorlu ise yaşananlarla ilgili olarak "Bunun adı operasyon siyaseti" dedi.

İşte İYİ Parti'de Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasıyla başlayan istifa serüveni:

1-) Aytun Çıray: Eski İzmir Milletvekili olan Çıray, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasına tepki göstererek görevinden istifa etti.

2-) Durmuş Yılmaz: Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti milletvekili, Yılmaz, İYİ Parti'nin kimlik bunalımı yaşadığını söyleyerek görevinden istifa etti.

3-) Bahadır Erdem: İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve hukukçu Erdem, İYİ Parti'nin CHP ile işbirliği yapmamasından sonra görevinden istifa etti.

4-) İdris Nebi Hatipoğlu: İYİ Parti eski Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu, İYİ Parti ile görüş ayrılığı yaşadığını belirterek görevinden istifa etti ve AKP'ye katıldı.

5-) Adnan Beker: İYİ Parti eski Ankara Milletvekili Erdem, İYİ Parti'de görev yaparak topluma faydası olamayacağını belirterek görevinden istifa etti.

6-) Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu: İYİ Parti eski İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, İYİ Parti'nin kuruluş amacından uzaklaştığını belirterek görevinden istifa etti.

7-) Ümit Dikbayır: İYİ Parti eski Sakarya Milletvekili Dikbayır, disiplin kurulunun aldığı kararla ihraç edildi.

8-) Ahmet Zeki Üçok: İYİ Parti eski Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Üçok, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler nedeniyle görevinden alındı.

9-) Ece Güner: İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Güner, İYİ Parti'ye yönelik yaptığı eleştiriler nedeniyle istifa etti.

10-) Salim Ensarioğlu: İYİ Parti eski İstanbul Milletvekili Ensarioğlu, İYİ Parti'nin merkezden uzaklaştığını söyleyerek görevinden istifa etti.