İYİ Parti'de Ünal Karaman istifa etti

İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, partisinden istifa ettiğini X hesabı üzerinden "İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım." yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıkladı.

ÜNAL KARAMAN İSTİFA ETTİ

Eski Trabzonspor futbolcu ve teknik direktörlük yapan Ünal Karaman geçtimiz seçimde İYİ Parti'den milletvekili seçilmişti. Karaman, son olarak X hesabı üzerinden partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karaman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Aziz Türk Milletine; Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim. Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir. Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki, onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak; Ata’mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Aziz Türk Milletine;



Hayatım boyunca, “hak yok, vazife vardır” anlayışıyla milletime hizmet etmeyi en kutsal görev bildim.



Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman… — Ünal Karaman (@unalkaraman42) January 20, 2025

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 yılında Konya''da doğdu. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984''te Gaziantepspor''a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig''de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987''de Malatyaspor''a transfer oldu.

Malatyaspor''da 1988''de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990''da transfer olduğu Trabzonspor''da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999''da transfer olduğu MKE Ankaragücü''nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007''de Konyaspor''u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor''daki görevinden istifa etti.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu''nun istifası ile MKE Ankaragücü''nün başına geçti. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etti.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor''da göreve başladı. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş''in birinci yardımcısı olarak da göreve getirildi. 28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etti. 2013''te yuvası Trabzonspor''a sportif direktör olarak geri döndü. Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etti.

2014-15 sezonunu 1. Lig''de mücadele eden Adana Demirspor''un başında geçti ve sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamladı.

Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay''ın ardından Trabzonspor''un teknik direktörlük görevine getirildi ve 02 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor''un teknik direktörlük görevinden istifa etti.

3 Mart 2020 tarihinde Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevine getirildi. ve 14 Temmuz 2020 tarihinde direktörlük görevinden istifa etti.

20 Ocak 2021 tarihinde Göztepe teknik direktörlük görevine getirildi. 31 Ağustos 2021 tarihinde, Göztepe Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ünal Karaman, İYİ Parti'den Konya milletvekili adayı seçilmişti.