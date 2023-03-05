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İYİ Parti'den Cumhur İttifakı iddialarına cevap

İYİ Parti kurmayları, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından ortaya atılan 'Cumhur İttifakı' iddialarını net bir dille yalanladı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 18:40
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İYİ Parti'den Cumhur İttifakı iddialarına cevap

İYİ Parti'den Cumhur İttifakı iddialarına cevap
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ısrarlı davetinin ardından gündeme soktuğu 'Cumhur İttifakı' iddialarına İYİ Parti cephesinden kesin bir dille yalanlama geldi. 

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel Başkan Başdanışmanları Turhan Çömez, Birol Aydemir, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Buğra Kavuncu’dan ortak açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Biz İYİ Parti olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız. Tek adam rejimini değiştirmekte kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.

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