İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Gökhan Zan TİP'ten belediye başkan adayı oldu

Daha önce İYİ Parti’den milletvekili adayı olan ve son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a gösterdiği tepki ile gündeme gelen Gökhan Zan’ın Türkiye İşçi Partisi’nin yerel seçimde Hatay adayı olacağı öğrenildi. Eski milli futbolcunun adaylığının bugün açıklanması bekleniyor.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Zan’ın adaylığını duyurmuştu. Akdemir "Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. PM kararı alındı. Gökhan Zan kabul etti. Yarın resmi açıklama yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Hatay’da yaptığı paylaşımlarla depremzedelerin sesi olmaya çalışan Gökhan Zan vatandaşların büyük sevgisini kazanmıştı. Eski milli futbolcu sonrasında İYİ Parti’ye katılarak 2. Sıradan milletvekili adayı olmasına rağmen seçilememişti.

Aralık ayında İYİ Parti’den istifa eden Gökhan Zan istifa açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum."

TİP’TEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce İYİ Parti’den milletvekili adayı olan Gökhan Zan’ın siyaset yelpazesinde keskin bir geçiş yaparak TİP’ten belediye başkan adayı olması dikkat çekti. Zan’ın adaylığına farklı tepkiler gelirken Hataylıların durumu nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.