İYİ Parti'den şehitlerimiz için özel videolu paylaşım

İYİ Parti sosyal medya hesabı üzerinden şehitlerimiz ile ilgili bir video paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması eşliğinde hazırlanan videoda İYİ Parti sıralarına konulan şehitlerimizin fotoğrafları görenleri duygulandırdı.

Meclis grup toplantısındaki konuşmasından sahnelere yer verilen videoda Dervişoğlu'nun Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır bu toprakları bize vatan kılan ve bu topraklar üzerinde yaşamamızı sağlayan bu uğurda hayatlarının baharında canlarından vazgeçen ve toprağa düşen bütün şehitlerimizi şükran minnet ve rahmet duyguları ile anıyorum aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Paylaşılan videoda "Bu toprakları bize vatan kılan ve bu uğurda canlarından vazgeçen bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz... Biz İYİ Parti olarak; tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz:

Türk Milleti diyeceğiz, böldürtmeyeceğiz!

Türk Bayrağı diyeceğiz, indirtmeyeceğiz!

Türk Vatanı diyeceğiz, eksiltmeyeceğiz!

Cumhuriyeti kaim, devleti daim eyleyeceğiz!" denildi.

Paylaşılan video "son kale İYİ Parti "etiketi kullanıldı.