İYİ Parti’den YENİÇAĞ’a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı ile İYİ Parti TBMM Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Selçuk Türkoğlu Yeniçağ’ı ziyaret etti.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu Ağaç A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas ve gazeteci Fatih Altaylı ile görüşen Taşçı ve Türkoğlu ardından ziyaret ettikleri Yeniçağ’da gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Taşçı ve Türkoğlu, Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik’e Meclis faaliyetleri hakkında da bilgi verip halkın kendilerine verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını söylediler. Medya Grup Başkanı Ahmet Yabuloğlu’nun da gündem ile ilgili sorularını cevaplayan Taşçı ve Türkoğlu, Yeniçağ’ın yayınlarını takdirle izlediklerini belirttiler.