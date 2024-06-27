İYİ Partili Akalın’dan Koray Aydın’a çağrı. İstifa edeceği iddia edilmişti

31 Mart yerel seçimlerinde beklediği başarıyı elde edemeyen İYİ Parti'de, Eski Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da görüşmesi partide tartışmalara yol açmıştı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ise Akşener'e "Ne konuştuğunu açıkla" çağrısında bulunması sonrası, partideki gerginliğin arttığı öne sürülmüştü.

Bu gelişmeler sonrası Aydın ve onunla aynı düşüncede olan bazı isimlerin İYİ Parti'den istifa edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

İYİ Parti’nin kurultay sürecindeki adaylardan birisi olan Mehmet Tolga Akalın sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti’ye ve Koray Aydın’a çağrıda bulundu.

Akalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç haftadır çeşitli medya organlarında Sayın Koray Aydın'ın istifa edeceğine dair değerlendirmeler yapılıyor. Son birkaç gündür de Sayın Aydın'ın yakın çevresini arayarak bu perşembe istifa edeceğini belirttiği biliniyor. İYİ Parti'den istifa etmesi gereken biri varsa, bu kişi Koray Aydın değildir. İYİ Parti genel merkezini bu süreçte aktif bir şekilde rol almaya ve Sayın Koray Aydın'ı sağduyulu davranarak kararını yeniden değerlendirmeye davet ediyorum."

DEMOKRAT PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİASI

Ortaya atılan bir diğer iddiaya göre ise, Aydın ve ekibinin bir süre bağımsız olacağını ancak 2028 genel seçimlerine ilişkin bir yol haritası çizeceği söylenmişti. Bazı partililer de “Demokrat Parti’ye geçme” ihtimalinin halen gündemde olduğunu öne sürmüştü. Ancak Demokrat Parti’ye geçmedeki engelin Gültekin Uysal’ın genel başkanlık koltuğunu bırakmak istememesi olduğu ileri sürülmüştü.

DERVİŞOĞLU’NDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Aydın'ın partiden istifa edeceği iddialarının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bize intikal eden herhangi bir şey yok. Basın mensubu arkadaşlarımız duyumlarıyla hareket ediyorlar. Reel bir şey olursa paylaşırız" cevabını verdi.

KOLTUK SAYISI 35’E DÜŞTÜ

Yerel seçimlerden sonra gelen istifalardan sonra İYİ Parti’nin TBMM’deki koltuk sayısı 35’e gerilemişti.