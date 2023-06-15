İYİ Partili Aykut Kaya: Türk Vatandaşlığı satın alınamayacak kadar şerefli bir bağdır

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Antalya'nın bütün sorunlarına hakim olduklarını belirten Kaya, "Bu sorunları yapıcı bir şekilde dile getirip, devletin yetkili organlarıyla paylaşıp, çözüme kavuşturmak en büyük amacımız" dedi.

MÜZİK YAYINI YASAĞI KALDIRILSIN ÇAĞRISI

Pandemi döneminde getirilen müzik yayını yasağına değinen Kaya, "Antalya, turizmde Türkiye'nin başkenti. Dünyadaki en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Pandemi döneminde konulan bu yasak; pandeminin bitmesine, pandemide uygulanan tedbirlerin ortadan kaldırılmasına rağmen yürürlükte. Bölgemiz turizmde ciddi anlamda gelir elde eden bir yer. Yalnız bu yasakla beraber esnafımız negatif etkilenmekte. Biz bu yasağı uygulayarak turistlere 'Daha az para harca', esnafımıza 'Daha az kazan' diyoruz. Dolayısıyla müzik yayını yasağının bir an önce kaldırılmasını ya da en azından gece saat 03.00'e kadar esnetilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunan Kaya, sorunun çözülmesini istedi.

“TÜRK VATANDAŞLIĞI PARAYLA VERİLEMEZ”

Bir başka sorunun barınma problemi olduğuna işaret eden Kaya, "Rusya - Ukrayna savaşından sonra ciddi anlamda bir barınma kriziyle karşı karşıya kalan Antalya, düşük orta gelirli gruptaki vatandaşlarımızın konut bulmakta zorlandığı bir şehir haline dönmüş durumda. Yabancıya yönelik satışlarda ve kiralamalarda düzenlemeye gidilmesini savunuyoruz. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın refahı gözetilerek bu konuda bir düzenlemeye gidilmelidir. Yabancıya vatandaşlık verilmesinin de yasaklanmasını savunuyoruz. Türk vatandaşlığı parayla verilemez. Asil bir milletin vatandaşlığını almak böyle kolay olmamalı." şeklinde konuştu.

“TOKİ’NİN YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMASI GEREKİYOR”

Girdi maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarına yansıdığına işaret eden Kaya, "2019'dan beri inşaat maliyetleri yüzde 350 artmış durumda. Makro politikaların bir an önce doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. İnşaat maliyetlerinin de ivedilikle kontrol altına alınması gerekiyor. Konut ve arsa arzı konusunda TOKİ'nin yerel yönetimlerle iş birliği yapıp, bu konuya çözüm getirmesini bekliyoruz." dedi.

“BOŞ EVLERDEN VERGİ ALINMASINI SAVUNUYORUZ”

Kaya şunları ekledi:

"İYİ Parti olarak biz boş evlerden vergi alınmasını savunuyoruz. Bunu neden söylüyoruz; bugün birçok ev sahibi evlerini yabancılara kiraya vermek ya da satmak için Türk vatandaşlarına vermekten kaçınıyor. Boşta kalan evler için bu ev sahiplerinin vergi vermesini savunuyoruz. Bu vergi ciddi bir gelir haline dönüşecek. Devlet de bunu ihtiyacı olan konut sahipleri için yatırım olarak kullanabilecek. Bizim önceliğimiz önce kendi vatandaşlarımızın refahını korumak. Dolayısıyla barınma krizinin ivedilikle çözülmesini bekliyoruz. Antalya'da aileler tek evde kalmaya başladı. Sorun çok ciddi. Özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, TOKİ'nin yerel yönetimlerle iş birliği halinde adım atmasını bekliyoruz.”