İYİ Partili isme silahlı saldırı. Siyasilerden kınama mesajları yağdı

Saldırıda kalçasından ve ayağından yaralanan Koray Aydın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın tanınmış isimleri arasında yer alan Koray Aydın'a yapılan saldırıya çok sayıda kınama açıklaması geldi.

Saldırı sabah saatlerinde Yenişehir'de gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın telefonda İ.A. ile bir tartışma yaşandı. İ.A., tartıştığı Koray Aydın'ı boş bir araziye çağırdı. Burada da tartışma sürdü ve İ.A. Koray Aydın'ı kalçasından ve ayağından silahla vurdu.

Yaralanan Koray Aydın, kendi imkanlarıyla Yenişehir Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah seslerini duyanlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Polis ekipleri kısa sürede İ.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırının ardından Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri ,CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ve İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık kınama açıklamaları yaptı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, açıklamasında,

"Bugün yaşanan menfur olay tüm Yenişehirli hemşehrilerimizi derinden üzmüştür. Bu sabah saat 05.30 sıralarında dostumuz, çalışma arkadaşımız Meclis Üyemiz Koray Aydın'ın canına kast edilmeye çalışılmış, silahlı saldırıya uğramıştır.

Arkadaşımızın bacağına 3 adet kurşun isabet etmiş ve Yenişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin arından Bursa'ya sevk edilmiştir. Meclis üyemizin şu anda sağlık durumu iyidir, ancak tedavisi devam etmektedir. Değerli Meclis Üyemiz Koray Aydın'a bu saldırıyı gerçekleştirenler elbette hukuk karşısında hesap verecektir. Saldırganların bu tutumu elbette cezası kalmayacaktır. Ancak Yenişehir halkının seçmiş olduğu bir meclis üyesine karşı yapılan bu saldırının şartlarının iyi araştırılması, kimlerin meclis üyelerimize karşı halkı kin ve nefrete sürüklediğinin kamuoyu tarafından bilinmesi ve onların da cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek isterim.

İftiralarla, dedikodularla, yalan beyanlarla, halkımız tarafından seçilen meclis üyesinin kanını dökecek kadar ileri gidebilen saldırganların ve onların arkasındaki güçlere karşı belediyemizin tüm meclis üyeleriyle ve partilerimizin ilçe başkanlarıyla birlikte karşılarında duracağız. Şüphesiz ki, Belediye Meclis Üyemiz Koray Aydın'a karşı gerçekleştirilen bu saldırı, bugüne kadar yapılan art niyetli paylaşımların, toplumu kin ve nefrete sürükleyen ifadelerin doğurmuş olduğu sonuçtur." dedi

SİYASİ PARTİLERDEN KINAMA

Saldırıyı kınayan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, "AK Parti İlçe Teşkilatı olarak 31 Mart seçimlerinde halkın iradesiyle seçilmiş olan Meclis Üyemiz Koray Aydın'a yapılan bu menfur saldırıyı ‘Allah'ın verdiği canı yine Allah alır' diyerek kınıyoruz. Sebebi ne olursa olsun cana kast eden saldırı politik bir mesele olmamalıdır. Koray Aydın'a, ailesine ve tüm Yenişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

CHP İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş ise, "Sabah saatlerinde yaşanan bu olayı üzülerek öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tip olayların karşısında olacağız. Yapılan saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ramazan Eliaçık da, "Halkın oylarıyla seçilmiş olan Koray Aydın'ın saldırıya uğramasına Yenişehir adına çok üzüldük. Halkın iradesine yapılan saldırı kabul edilemez. Bizler her şeyi kurallar çerçevesinde ve konuşarak yapmalıyız. Ben Koray Aydın'a, ailesine ve tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.