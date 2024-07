İYİ Partili Muhammet Mısırlıoğlu. 'Emekliler artık kurbanı değil karpuzu ortak alıyor'

Efe Hasan Öğünç / Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Türkiye’de emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı dönemde bir seste Afyonkarahisar’dan yükseldi. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ve beraberindeki heyet emeklilerle birlikte, emeklilerin sorunlarını dile getirmek için basın açıklamasında bulundu.

“BOZKURT İŞARETİMİZİ HEP BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, sözlerine Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Cebrail Acar’a Allah’tan rahmet dileyip, Türkiye-Hollanda maçında milli takıma başarılar dileyerek başladı. Mısırlıoğlu, “Ülkemizin milli takım olarak bugün Hollanda ile önemli bir maçı var. Bu maçta inşallah milli takımımız yine hepimizi gururlandıracak, büyük bir zafere imza atacak. 85 milyon birden dünyanın ayağa kalktığı, karşı çıktığı bozkurt işaretimizi hep birlikte yapacağız inşallah. Onun için milli takımımıza da buradan başarılar dileyerek sözlerime başlıyorum.” dedi.

“EMEKLİLER ARTIK KURBANI DEĞİL KARPUZU ORTAK ALIYOR”

“Emeklilerimizin sesini duyurmak için toplandık” diyen Mısırlıoğlu, “Emeklilik insan hayatında ömrünün son deminde rahata huzura kavuşmak için yıllar yılı çalışarak çocuğunu, çoluğunu geçindirerek, eğitimlerini tamamlamaktır. Emekliler evlatlarının düğünlerini yaparak, kendisi de, ailesi de rahat bir hayat süreceği dönemi hayal ederek, ömrünün emeklilik kısmına kadar büyük bir mücadele helal kazanç peşinde gezerler. Değerli emeklilerimiz bugün ne haldeler? Onların dertlerini biraz olsun bir nebze olsun biz de hissettiğimizi ve onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. Milyonlarca emeklinin beklediği 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Altı aylık enflasyon farkına göre yüzde 24.73 maaş zammı kesinleşti. TÜİK iktidarın direktifleri doğrultusunda iktidarın baskısı ve ısmarlama yapmış olduğu enflasyona göre bir enflasyon açıklaması yaptı. Bu enflasyona göre TÜİK’in açıklamış olduğu bu enflasyona göre milyonlarca emeklimiz, kamu çalışanımız, milyonlarca insanımız, askeri ücretle geçinen vatandaşımız geçim standardının altında, açlık sınırının çok çok altında yaşam ve ölüm arasında mücadele etmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu görüp, bunu anlamak için, bunu burada ifade etmek için ekonomi profesörü olmamıza gerek yok. Ekonomi uzmanı olmamıza gerek yok. Çünkü hepimiz kendi cep ekonomimizi, kendi aile ekonomimizi çok iyi biliyoruz. Aldığımız gelirlerimiz üst üste koyuyoruz. Aylık harcamalarımızı yapıyoruz. Buna bağlı olarak da geçinip geçinemediğimizi, TÜİK’in enflasyon verilerinin gerçek mi, doğru mu, yanlış mı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak 22 yıldır Türkiye’yi aralıksız ve kesintisiz yöneten tek başına iktidar her şeyde olduğu gibi enflasyonu da sipariş üzerine yapmakta ve açıklamaktadır. Bunu da biliyoruz. Nasıl yargıya müdahale ederek yargıya sipariş dava hazırlama tutanakları hazırlatabiliyorsa işte ekonomi uzmanlarına da TÜİK’e de kendi istek ve beklentilerine göre enflasyon açıklamasını öneriyor. Bu doğrultuda da TÜİK yetkilileri aldıkları emir gereği bugün yüzde 200’e varan enflasyonu yüzde 75 olarak açıklıyorlar. Sizce inandırıcı bir durum mu bu? Hayır, inandırıcı bir durumsa buradaki emeklilerimiz neden bağırıyor? Neden dertleniyor? Neden dert yanıyor? Dert yandıklarını hepimiz biliyoruz. On bin liralık bir taban maaşla karpuz alamıyorlar. Kurbana ortak girilen ülkemizde geçtiğimiz yıllarda bugün karpuzu ortak alalım diye emekliler kendi arasında dört kişi bir araya gelerek karpuzu ortak almaya başladılar. Bizim milletimizi bu duruma düşünenlere yazıklar olsun diyorum. Bu insanlar bunu hak etmiyorlar. Hak etmediklerini de hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

“16 MİLYON EMEKLİMİZİ 13,5 MİLYON GÖÇMENE DEĞİŞTİK”

Türkiye’de 13,5 milyon göçmenin bedelsiz olarak beslendiğini belirten Mısırlıoğlu, “13,5 milyon göçmeni bu ülkede bila bedel yıllardan bu yana besliyoruz. 13,5 milyon göçmeni besleyen bu devlet bu hükümetin temsilcileri 16 milyon emeklisini ölüme, açlığa, yokluğa, sefalete adeta terk etmiştir. Dolayısıyla 16 milyon insanımızı 13 milyon göçmene değiştik. Bu 16 milyon insan bu vatan bölünmesin, bu bayrak inmesin diye bu vatan toprakları için her biri erkek olanlar askerlik görevini yerine getirmişlerdir. Her biri kazançlarının vergisini kuruşuna kadar ödemişlerdir ve ödemeye devam etmektedirler. Ama bugün geldiğimiz noktada savaştan ülkesini terk edip savaş kaçkınlarına bakan bu ülke kendi öz evlatlarına adeta sadakaya benzer bir maaş vererek dalga geçmektedir. Biz bunu buradan kabul etmediğimizi haykırıyoruz. Kabul etmiyoruz. Böylesine bir yaşam standartını bu ülkede 10 bin lira olan maaşla, bir ev kirasıyla beraber on bin liralık bir emekli maaşıyla geçinebilen varsa helal olsun. Bunu da bunlara reva görenlere de yazıklar olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“SAYIN ŞİMŞEK GEL BU ASGARİ ÜCRETLE SEN GEÇİN”

Emeklilerin kasaptan et alamadıklarını dile getiren Mısırlıoğlu, “Emeklilerimize neredeyse sıfır oranda zam yapıldı. Bu insanlar ne yapacak? Nasıl yaşayacaklar? Nasıl ailelerini geçindirecekler? Nasıl varlıklarını sürdürecekler? Böylesine acı, böylesine yürek yakan bir hikâye devlet eliyle kendi milletine uygulanan herhalde tek ülkeyiz. Çünkü Sayın Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek açıklama yapıyor. Üçüncü dünya ülkelerinin emekli maaşları ve asgari ücretini örnek göstererek diyor ki, ‘Türkiye’deki asgari ücret bu ülkelerinkinden daha iyi.’ diyor. Biz de diyoruz ki Sayın Şimşek gel bu asgari ücretle sen geçin biz de senin yanında geçinmesini öğrenelim. Sen bize bir öğret. Bakanlığın tuvaletlerini 24 milyar lira para harcayarak yenileme kararı alan sensin Sayın Şimşek. Hani tasarruf tedbirleri vardı? Hani tasarruf tedbirleri vardı? Neyin nesidir bu? Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Tasarrufa önce kendinizden başlamanız lazım. Bakanlık bünyenizde ikişer, üçer, beşer maaş alan bürokratlarınızdan başlamanız lazım. Ama yok. Sizinki sadece ekranlara çıkıp insanların mevcut haliyle durumlarıyla alay geçer gibi ne diyorlar? Efendim otobüslerde indirimli emeklilere biletler var. Efendim bu bilet biletlerin yanında gittikleri her ilde KYK yurtları bedava. Yahu arkadaşlar bizim emeklilerimiz burada. Afyonkarahisar Türkiye ortalamasında en ekonomik şehirlerden birisidir. Afyonkarahisarlı emeklilere soruyorum. Yahu bırakın Antalya’yı, Bodrum’u, Marmaris’e gitmeyi. Gazlıgöl’e giden var mı? İnsanlar Afyon’un göbeğinden arabaya binip bir dolmuşla Gazlıgöl’e gidemezken Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘Bu yıl 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan ediyoruz.’ diyor. Vallahi billahi doğru söylüyor. Emekliler yılı bu yıl. Çünkü neden? On bin liraya 8 bin liraya bu fiyatlara, bu ekonomik koşullarda ayakta kalıp namusuyla, şerefiyle yaşam mücadelesi veren emeklilerin yılı. Ama ne yılı biliyor musun? Onların onurlu birer Türk vatandaşı olduklarının yılıdır. Onlar onurlu birer Türk vatandaşı olmasalar bugün isyan ederler. Kendi ülkelerindeki savaştan kaçkınların yaşadığı ülkelerinde onların kaçıp geldiği ülkeye sahip çıkacak kadar onurlu insanlar bizim emeklilerimiz. Bugün savaş var denilse bu topraklardaki bütün emekliler cepheye benden önce koşarlar. Çünkü onlar bu ülkenin öz evlatları, öz vatandaşlarıdır. 22 yıldır adeta Türk milleti kobay bir ürün gibi deneniyor. Bütün metotlar, bütün yöntemler Türk milletin üstünde deneniyor. Bir Allah’ın kulunun da sesi çıkmıyor. Yahu arkadaşlar Yeter taksit taksit gelin. Yeter bu milletin çektiği sıkıntı. Yeter, bu milleti her şeyden mahrum ettiniz. Adaletten mahrum ettiniz. Eğitimden mahrum ettiniz. Açlıkla, sefaletle bunları denediniz. Ama bu insanlar ne ülkesinden, ne devletinden, ne vatanından vazgeçmediler, vazgeçmeyeceğiz. Burası bizim son yurdumuz. Son ülkemiz, son topraklarımız. Burada doğduk, Allah ömür verirse hep birlikte namusumuzla, şerefimizle bu topraklar döneceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Ama sizi biliyoruz, iktidarda koltuğunuz altından gittiği gün Amerika’da hazırlamış olduğunuz saltanat saraylarınıza kaçıp gideceksiniz. Ama biz burada biz ve torunlarımız, çocuklarımız hepimiz bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMETİN SONU GELDİ”

Muhammet Mısırlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Gerçekten esnafımız memurumuz, emeklimiz, işçimiz, çiftçimiz toplumun bütün kesimleri Deli Dumrul yasalarıyla ülkemiz üzerinde uygulanan vergilerden haksız, hukuksuz toplanan gelir vergilerinden bıkmış vaziyettedir. Yaşam mücadelesi vermektedir. Biz toplum olarak sabrımızı sınayan bu hükümete şunu söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın. Sonunuz geldi. Sonunuz geldi. İlk seçimde ilk sandık milletin önüne geldiğinde biletlerinizi hazır tutun. Sizi jetle yollayacağız Amerika’ya jetle gideceksiniz Allah’ın izniyle. Bu ülkede bizler hak ettiğimiz şekilde bu topraklarda alnı ak, başı dik, karnı tok onuruyla yaşayan Türk milleti olarak var olmaya devam edeceğiz.”