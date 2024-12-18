İYİ Partili Selcan Taşçı'dan AKP'li vekile çarpıcı yanıt! "Öcalan 'milli terörist' mi?"

2025 yılı bütçe görüşmelerinde sona yaklaşılırken, dünkü oturuma iktidar ile muhalefet arasındaki millilik polemiği damga vurdu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Türkiye'nin en büyük sorununun muhalefetin milli olmaması olduğunu ileri süren AK Partili İbrahim Ufuk Kaynak'a çözüm sürecini hatırlattı ve "dağdaki teröristi hapisteki lidere dönüştürmek, ona meclis vizesi çıkarmak mı millilik" dedi.

'MİLLİ ORDUYA KUMPAS KURULMASINA GÖZ YUMAN İYİ PARTİ DEĞİLDİ'

Taşçı, Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda, Beşiktaş’ta, İzmir Foça’da, Güven Park’ta, Merasim Sokak’ta gerçekleşen terör örgütü PKK’nın saldırılarını, Habur'da davul zurnayla karşılanan teröristleri, PKK ile yapılan görüşmeleri , bölücü başının meydanlarda okutulan mektuplarını, PKK’yla müzakere sürecini, metropollerin cephaneye çevrilmesini, Türkmen şehri Musul’da PKK ofisi açtıran Barzani’ye alkış tutulmasını ve Ergenekon, Balyoz kumpaslarını hatırlatarak, “Evlatlarımızı neden şehit verdik; sen unutmuş olabilirsin ama biz unutmadık…Ve o süreci başlatan İYİ Parti değildi, PKK paçavralarını devletin televizyonundan çarşaf çarşaf yayınlayan, Ve bütün bu kepazeliklerini peşinen engellemesin diye de, “askeri vesayeti bitiriyoruz” bahanesiyle “milli orduya kumpas” kurulmasına göz yuman İYİ Parti değildi! …

İKTİDARIN ÇELİŞKİLİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Sınırımızın öte yanında bir teröristan kurulmaya girişilmişken, Türkmenler eziyet görürken, 8,5 milyar dolarlık Amerikan kredisi karşılığı Türk askerinin Irak’a geçmeyeceğinin garantisini veren İYİ Parti değildi. Eğer kendi eviniz camdansa, hududunuzu bilecek, başkasının evini taşlamayacaksınız!” sözleriyle iktidarın dün yaptıklarıyla bugün söylediklerinin çeliştiğini vurguladı.

Cumartesi günü kabri başında anılacak Yarbay Ali Tatar ve yine ölüm yıldönümü olan Necip Hablemitoğlu’nu unutmayan Taşcı “Çok şükür onun da, onun gibi nice vatan evladının, kahramanın kanı bizim elimize bulaşmadı… Biz almadık geride kalanların ahlarını! Ve çok şükür bizim gafletimiz yüzünden karanlıkta kaybolmadı bu suikastın delil ve dosyaları! sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.