İYİ Parti'li Selcan Taşçı'dan gençlere büyük destek

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Sn. Selcan Taşçı’nın Yeniyol Grup Önerisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'li Taşçı, gazetecilik kökenli olduğunu belirterek geçmişteki atılan başlıklardan örnek verdi. Taşçı, "Gazeteci kökenliyim biliyorsunuz… Bugün iktidar grubunda 17-25 hatırlatılınca, o süreçte, Yeniçağ Gazetesi’nde attığımız bir manşeti hatırladım.- Ki yağdanlık değildik; eleştirel de bir dilimiz vardı –Biz o gün…Hani, iktidarın kendi mensuplarının bile pusuya yattığı o gün…Dokuz sütuna demiştik ki; "Uluslararası kirli bir operasyon!" diyerek adalet vurgusu yaptı.

Taşçı konuşmasının devamında şunları söyledi:

Ayakkabı kutularına rağmen…

Tapelere rağmen…

Yolsuzluktan zerre şüphe duymamamıza rağmen…

Ve iktidarın değişmesini de nasıl arzu etmemize rağmen…

Böyle demiştik;

Çünkü bizim için adalet, usulsüzlükle tecelli ettirilebilecek bir değer değildir!

Ve…

TV ekranlarında değil!

Meydanlarda değil!

Okyanus ötesinin keyfi uyarınca hiç değil!

Bağımsız bir yargı düzeni içinde tecelli ettirilmelidir!

Çok çabuk unutuldu zahir o günler;

FETÖcülüğü palazlandırmanın neticeleri, unutulmuş belli!

Hatırlatayım;

FETÖ’cülük;

İktidarın parsel parsel dağıttığı arazilerde kurulan okullarda çaycılık yapmak değildir,

Teşvik ettiği bankalara fatura yatırmak değildir,

İhya ettiği paçavralara abone olmak değildir!

Tam da günlerdir maruz kaldığı şeydir bu ülkenin FETÖcülük!

Devletin imkanlarını kullanarak milleti provoke etmektir!

Hukuku, hak arayanı döven bir sopaya dönüştürmektir!

Orantısız güçle zulmetmektir!

Toplumu kutuplaştırmaktır;

bireysel, özgün düşünceyi hükümsüzleştirmektir;

zira her şeyden önce ve çok,

düşünen insanadır FETÖcülüğün tahammülsüzlüğü!

Haksızlık üzerine yükselen bir şeytani düzen, zalimler düzenidir FETÖ’cülük!

Siz şimdi o gençleri tehdit ediyorsunuz ya;

Sanıyor musunuz ki mesele birinin adaylığı meselesi…

Sanıyor musunuz ki mesele parti meselesi onlar için;

Açık söyleyeyim;

Hiçbirimiz umurlarında değiliz…

Hiçbirimize eyvallahları yok!

Onlar,

Yurtlarıyla tehdit ediyorsunuz ya;

Kapasite, hijyen, güvenlik, yurt sorununu da protesto ediyorlar zaten!

Burslarıyla tehdit ediyorsunuz ya!

Bursların yetersizliğini haykırıyorlar, zaten!

Sınavlarıyla, diplomalarıyla tehdit ediyorsunuz ya!

Aldıkları diplomanın diplomadan sayılıp sayılmayacağını bile bilmedikleri için bu kadar öfkeliler, en çok da zaten!

Fırsat eşitsizliği dertleri…

Sefalet…

Hayallerine bile ket vuran baskı düzeni…

Dün, gençlerin, uğradığı hak ihlalleri için verdiğimiz önergeye fıkra gibi dedi ya iktidar hatibi…

Asıl fıkra gibi olan ne biliyor musunuz;

O gençlerin okudukları üniversitelerin kantine giremeyecek durumdakiler;

Sırtını başkasına dayayarak var olmaya alıştıkları için

Çalışmadan kazanmaya alıştıkları için…

Asalak gibi yaşamaya alıştıkları için…

O üniversitelerin önünden geçemeyecek olanlar gençlerimize akıl veriyorlar, hakaret ediyorlar, tehdit ediyorlar!

Dün burada bize Anayasa dersi verenler;

Alın şimdi o Anayasayı!

O ağızlarından salyalar saça saça asan kesen o ekran kadılarına okuyun:

Madde 1:

Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir!

"İş" ve "aş"ın yalnızca bir zümrenin evlatlarına "hak" sayılmadığı,

Yasa önünde ancak bir zümrenin mensuplarının eşit olmadığı

Yalnız bir zümrenin mensuplarının canının can, acısının acı, ihtiyacının ihtiyaç sayılmadığı bir Cumhuriyet’tir!

Ve Cumhuriyet, kul değil, köle değil;

Düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

İşte o gençler, o nesiller…

Ve iyi ki öyleler!