İYİ Partili Selçuk Türkoğlu: 1 yılda TBMM’ye 74 önerge verdik. Rekor kırdık

Aytaç Cihan - Bursa / YENİÇAĞ

Selçuk Türkoğlu, 'Meclis Raporu' adıyla son 1 yıllık çalışmalarını İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısıyla aktardı.

Selçuk Türkoğlu, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan tam 1 yıl önce, Bursalı hemşehrilerimizin teveccühüyle milletvekili seçilmiş, 26 Mayıs 2024 tarihinde de mazbatamızı alarak Meclis’teki görevimize başlamıştık.

Yaptığımız ilk açıklamamızda milletin gerçek anlamda vekili olmanın sorumluluğu içinde görev yapacağımızı;

Yerelde Bursa’mızın, genelde de ülkemizin içinde bulunduğu sorunları Meclis çatısı altında dile getireceğimizin sözünü vermiştik.

Demokrasimizin mabedi, Cumhuriyetimizin ve milletimizin kutsal hanesi olan TBMM çatısı altında, yemin ederek başladığımız görevimizde adeta dur durak bilmedik.

Yüce Allah çok şükür ki, bizlere bu görevi, Meclis’in en aktif milletvekillerinden biri olarak sürdürmemizi nasip etti.

"TBMM'YE 74 ÖNERGE SUNDUK. BU BİR REKOR"

Bu 1 yıllık süre içerisinde TBMM Başkanlığına, çeşitli bakanlıklara sorulmak üzere toplam 74 önerge verdik ve böylece anlamlı bir rekora imza attık.

Bunlardan 66’sını, Soru Önergesi olarak, doğrudan bakanlıklara, bizzat ilgili bakanın cevaplandırması talebiyle gönderdik. Bunlardan 35’i cevaplandırıldı.

24 tanesinin ‘gerekçesiz’ olarak cevaplanmadığı bildirildi, 7’si ise halen cevaplandırılmayı bekliyor.

8 tanesinin ise Araştırma Önergesi olarak TBMM gündemine alınmasını ve ilgili konuya dair Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin tartışmasını sağladık.

Böylelikle, verdiğimiz önergelerin ihtiva ettiği konuların, kamuoyuna mal olmasını temin ettik.

"GENEL KURUL'A 66 KEZ HİTAP ETTİK"

Meclis Genel Kurulunda da sık sık söz alarak, kürsüyü mümkün olduğu kadar kullanmayı tercih ettik.

Bu kapsamda Genel Kurulumuza toplam 66 kez hitap etme fırsatı yarattık ve bunları en etkili biçimde yerine getirdik.

Bunlardan 56’sı doğrudan Meclis Genel Kurul Üyelerine hitap ettik. 10’unda da, üyesi bulunduğumuz Meclis Komisyonlarında, komisyon üyesi milletvekillerine yönelik olarak konuştuk.

Bu arada Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu olarak, “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında” 1 de Kanun Teklifi hazırlayarak, kendi imzamızla TBMM’ye sunulmasını sağladık.

56 kez yaptığımız Meclis Genel Kurulu konuşmalarımızın 22’si Bursa’nın sorunları üzerine olurken, 34 tanesi, ülke genelinde tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren konuları kapsadı.

Yukarıda sözünü ettiğimiz 74 Araştırma ve Soru Önergesinden 36’sı, yine Bursa gündemindeki konuları içerirken, 38 tanesi, ülke genelini ilgilendiren ve ciddi sorun içeren gelişmeleri ihtiva etti.

"SINIRDAN ELİMİZİ KOLUMUZU SALLAYARAK GEÇTİK"

Milletvekilliği görevimizin hemen başlangıcında, ülkemizin en yakıcı sorunu olan ‘sığınmacılar’ meselesinin yurt sathında gündeme gelmesini ve ciddi biçimde tartışılmasını sağladık.

Bunu da sınırlarımızın hiç de öyle söylenildiği gibi güvenli olmadığını kanıtlayarak yaptık.

Herhangi bir kamu gücü veya olanağından yararlanmadan, maddi manevi kendi imkanlarımızı harcayarak Van ilimizin sınır ilçelerini dolaştık ve Saray ilçesinin İran’a komşu olan Turgalı köyü yakınlarındaki sınırdan, elimizi kolumuzu sallayarak geçiş yaptık, hiç bir engelle karşılaşmadan da geri döndük.

Çektiğimiz videolar yaygın medyanın haber kanallarının ana haber bültenlerine günlerce tartışırken, biz de bu programların canlı yayın konuğu olarak, ülkemizin asıl beka meselesini gözler önüne serdik.

Bütün bu gelişmeler üzerine Milli Savunma Bakanlığı, TBMM’ye gelerek milletvekillerini komisyonlarda bilgilendirme ihtiyacı hissetti ve mesele Meclis çatısı altında, bizzat Milli Savunma Bakanlık Sorumlularıyla birlikte masaya yatırıldı.

Aynı şekilde Göç İdaresi Başkanı ve yetkilileri de, sığınmacılarla ilgili Meclis’e gelerek bilgi sunma gereği duydular.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Bilindiği gibi ülke gündemine giren bir diğer konu, Ülkü Ocakları eski Başkanı Akademisyen Sinan Ateş’in hunharca işlenen bir suikaste kurban gitmesiydi.

Bu konuyu Meclis gündemine getirdik ve bir nevi sürüncemede bırakılan soruşturma dosyasının önünü açtık.

Merhum Sinan Ateş suikastiyle ilgili olarak önce Meclis’e bir SORU ÖNERGESİ verdik.

Yetmedi, ardından da bir ARAŞTIRMA ÖNERGESİ sunarak, dosyanın TBMM çatısı altında çok daha geniş kapsamlı tartışılmasını sağladık.

Bununla da yetinmedik;

TBMM Genel Kurulu’nda, farklı zaman dilimleri içerisinde yaptığımız 3 ayrı konuşmayla; bu hain suikaste dair tüm soru işaretlerinin kamuoyu önünde tartışılmasını temin ettik.

Nitekim; son gelişmelerden sonra, suikast dosyasıyla ilgili ciddi adımların atılmaya başlandığını da takip ettik.

TOKİ MAĞDURLARI

Ülke genelinde AK Parti İktidarının TOKI eliyle 100 bin konut vaadindeki mağduriyetleri, hem soru önergesiyle, hem de Ankara’daki TOKİ Başkanlığı önünde, Tokizedeler ile birlikte yaptığımız protestoda dile getirdik ve vatandaşların bazı kazanımları elde etmelerini sağladık.

TOKİ mağdurlarının bu kapsamda Eskişehir, Ankara, İstanbul ve Mustafakemalpaşa’da yaptıkları eylemlerinde bizzat yanlarında olduk.

Aynı biçimde; Staj ve Çıraklık mağdurlarının yıllara dayalı olan haklı beklentilerini, soru önergesiyle Meclis Başkanlığına ilettik, TBMM kürsüsünden de konuşma yaparak dile getirdik.

İsrail’in Gazze’deki soykırımının araştırma önergesiyle Meclis’te tartışılmasını sağladık.

Bu konuda TBMM’yi göreve çağırarak, milletvekillerinden oluşacak ulusal veya uluslararası bir heyetin Gazze’ye gönderilmesi, hazırlanacak bir raporla dünya kamuoyunun aydınlatılmasını talep ettik.

Bu konuyu aynı zamanda bir soru önergesi ile de kayıtlara geçirdik.

CAN ATALAY DAVASI

Anayasal haklarının engellendiğine inandığımız Can Atalay ile ilgili olarak hem soru önergesi verdik, hem de kendisini Silivri cezaevinde ziyaret ederek, kişisel izlenimlerim ve görüşlerimizi Meclis kürsüsünden anlattık.

Aynı şekilde tutuklu gazetecilerden Barış Pehlivan’ı Silivri’de; Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı’yı da Sincan Cezaevi’nde ziyaret ederek, cezaevi koşulları ve oradaki durumları ile ilgili bilgiler alarak Meclis’e taşıdık.

AK Parti İktidarının acımasız zamlarını protesto için Meclis kürsüsünde Deli Dumrul Protestosu yaptık. Temsili bir Deli Dumrul pankartıyla birlikte, hükümetin yaptığı fahiş zamlara tepki göstererek milletin TBMM’deki sesi olmaya gayret ettik.

Bu arada;

Esnafın kullandığı kredilere, geriye dönük ödemeleri de kapsayacak şekilde ek faiz ödemesi getirilmesini, araştırma önergesi ile Meclis’e getirerek ülke gündemine ilk olarak getiren isim de olduk.

Bursa’da sıkça tartışılan Uludağ Alan Başkanlığı konusunu yine Meclis’te tartışılarak, kamuoyunun hassasiyetini gündeme getiren Milletvekili olduk.

Aynı şekilde;

Kaçak olduğu bir kez daha tescillenen ve aslında yıkılması gereken Orhangazi’deki Cargill fabrikasına tanınan ayrıcalığı araştırma önergesiyle dile getirdik.

Verdiğimiz soru önergesiyle, Bursa’nın muhtemel bir şiddetli depreme karşı BİR ACİL EYLEM PLANI olmadığını, ayrıca 1/100 binlik planının yapılmasıyla ilgili bir hazırlığın bulunmadığını, diğer bir deyişle Bursa’nın Bir Anayasası olmadığını, soru önergelerimize verilen cevapla kanıtladık.

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Borusan Liman’da yaşanan işçi kıyımını da ülke gündemine gelmesini sağladık.

Konuyla ilgili soru önergesi verdik.

Yetmedi, mağdur işçiler ve Liman İş Sendikası temsilcileriyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek konuyu detaylı biçimde kamuoyuna aktardık."