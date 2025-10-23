Dünya çapındaki iyot eksikliği, önlenebilir zeka geriliğinin genel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

İyot, tiroid hormonlarının üretimi için temel bir unsurdur. Bu hormonlar, kişinin enerji dengesinden sinir sistemi parçalarına kadar birçok yaşamsal süreç düzenliyor.

Dolayısıyla iyotun eksikliği, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimler doğrudan etkiliyor.

Özellikle hamilelik ve çocuklukta görülen yetersizlik, kalıcı iyileşme ve gelişimsel süreçte yol açabiliyor.

İyot eksikliğinin en belirgin sonuçlarından biri, guatr olarak bilinen tiroid bezinin büyümesi. Bununla birlikte, çocuklarda büyüme ve öğrenme geriliği, dikkat dağınıklığı ve hafıza sorunları da sıklıkla gözleniyor.

Yetişkinlerde ise yorgunluk, kilo artışı, depresif ruh hali ve soğuğa karşı gerginlik gibi ön planda ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında yaklaşık insanların üçte biri iyot eksikliği riski altında.

Özellikle denizden uzak yaşayan topluluklarda bu durum daha yaygın görülüyor. Beslenme düzenindeki deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta ve iyotlu tuz gibi kaynaklara yer verilmesi gerekiyorç

Buna aşırı tuz tüketimi, kalp ve damar sağlığı açısından risk oluşturulabilmesi için, dengeyi korumanın büyük önemi taşıyor.

Uzmanlar, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin iyot alımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu dönemdeki iyot eksikliği, nörolojik bozulmanın olumsuz olabileceği ve ilerleyen yaşlardaki öğrenme güçlüğüne neden olabilir. İyot eksikliği yavaş ilerliyor ancak sonuçları ciddi olabiliyor. Basit yöntemlerle önlenebilen bu durumun, sağlıklı nesiller için ciddiye alınması gerekiyor.

İYOT EKSİKLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İyotlu tuz kullanın

Hamilelikte iyot alımına özen gösterme

Hazır gıdalara dikkat edin

Dengeli beslenme

Rutin kontrollerini ihmal etmeyin