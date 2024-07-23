İzmir 11. Sulh Hukuk (Ahkam-I Şahsiye ) Mahkemesi Hakimliği

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

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İZMİR 11. SULH HUKUK (AHKAM-I ŞAHSİYE ) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DOSYA NO:2020/1112 E.

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında dahili davalı Gülçin Özşaylan'ın mernis adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporu ve yeni duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu taşınmazlar üzerinde yapılan keşif sonucunda bilirkişilerin dosyaya ibraz ettiği bilirkişi raporunun incelemesinde;

Dava konusu tapuda İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar Mahallesi, 1908 Ada, 4 Parselde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; dava konusu taşınmazın imar parseli olması ve hisse yapısı göz önüne alındığında; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre dava konusu taşınmazın aynen veya ivaz ilavesi suretiyle taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği, dava tarihi itibariyle 1.100.000,00TL satış değeri taşıyabileceği, satış bedeli ne olursa olsun paydaşların her birinin satış bedelinden bilirkişi raporunda belirtilen tabloda yer alan kıymet yüzdeleri uyarınca pay almalarının uygun olacağı bildirilmiştir.

Bu nedenle adı geçen Cengiz ve Şengün kızı, 01/04/1986 d.lu, 19388290910 TC Kimlik numaralı davalı Gülçin Özşaylan'a yukarıda özeti yazılı bilirkişi raporuna "HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı"hususu ve yeni duruşma günü olan 10/10/2024 günü saat: 09.45'de mahkememizde hazır bulunması ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra bilirkişi raporunun ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı ve davanın davalının yokluğunda yürütülüp sonuçlandırılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 25/06/2024

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