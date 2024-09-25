İzmir 12. Aile Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2024 / 00:01

İZMİR 12. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/535

KARAR NO : 2024/462

Davacı Güli Kaçmaz vekil itarafından davalı Ömer Kaçmaz aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 02/07/2024 tarihinde verilen karar ile;

1- Davanın KABULÜ ile Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Doğanlı Mah./Köyü, Cilt:29, Hane:36, BSN.45'de nüfusa kayıtlı, , Mustafa ve Ayşi'den olma, 05/06/1974 doğumlu, davacı Güli Kaçmazile aynı hane, BSN:34'de nüfusa kayıtlı, , Mehmet Latif ve Nure'den olma, 03/01/1972 doğumlu, davalı Ömer Kaçmaz 'ın T.M.K 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2- Müşterek çocuk; 06/01/2013 Konak doğumlu Melisa Kaçmaz 'ın velayetinin davacı anneye verilmesine,

3- Çocuk ile baba arasında şahsi ilişkinin her ayın 1 ve 3. cumartesi Günleri saat 09: 00 ile pazar günleri saat;17:00 arası, dini bayramların ilk günü saat;09:00 ile 2. Günü saat;09:00 arası, sömestr tatillerinin ilk günü saat; 09:00 ile 7.günü saat;17:00 arası ve her yıl Temmuz ayının ilk günü saat;09:00 ile son günü saat;17:00 arası baba yanına verilerek şahsi ilişki tesisine, dair karar ile HMK.344 md göre davalı adına düzenlenen 01/08/2024 tarihli muhtırada belirtilen 1.169,40.-TL. İstinaf başvuru harcı,427,60.-TL. İstinaf karar harcı ile 1.000,00-Tl. İstinaf gider avansını tamamlamasına dair düzenlenen istinaf muhtıra evrakının adresi tespit edilemeyen davalı Ömer Kaçmaz'a ilanen tebliğine,

Kararın ve istinaf harç ve masraflarının tamamlanmasına ilişkin muhtıranın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dosyaya yatırmasına ,aksi halde istinaf isteminden vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği , İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ile muhtıra evrakının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu davalıya tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.09/09/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02093334