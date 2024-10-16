İzmir 17. Aile Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 / 00:01

İZMİR 17. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/685 - KARAR NO : 2024/407

DAVACI : NAZMİYE AKTAŞ

VEKİLİ : Av. MÜGE MERDE

DAVALI : MUZAFFER AKTAŞ - TC:305*****36

Hasan Özdemir Mah. 698/3 Sokak No:48 D:1 Konak / İZMİR

Davacı Nazmiye Aktaş tarafından davalı Muzaffer Aktaş aleyhine açılan boşanma davası yargılaması sonunda;

Davalı Muzaffer Aktaş'a davetiye tebliğ edilemediğinden ve başkaca adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının açmış olduğu davasının kabulüne,

Diyarbakır, Lice ilçesi, Dallıca nüfusuna kayıtlı, Remzi ve Nezire'den olma, 05.03.1970 Kızıltepe doğumlu, 304*****270 TC kimlik numaralı Nazmiye Aktaş ile Ali ve Kevser'den olma, 10.09.1964 Lice doğumlu, 305*****36 T.C. Kimlik numaralı Muzaffer Aktaş'ın TMK 166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

Taraflarca nafaka ve tazminat talep edilmediğinden karar verilmesine yer olmadığına,

Adli yardım kararı gereğince toplam 18.670,30TL harç ve yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

A.A.Ü.T uyarınca 17.900,00TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı ile vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, adresi tespit edilemeyen davalı Muzaffer Aktaş'a gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.