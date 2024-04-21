İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/935 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/935 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 562 Ada, 737 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Laleli Mah. 419/2 Sok. No:28Vural Apartmanı Kat:2 D:4 Buca/İzmir

Yüzölçümü : 114 m2

Arsa Payı : 130/627

İmar Durumu : İzmir İli, Buca İlçesi, tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili, Buca İlçesi, Kızılçullu Mah. 562 ada 737 parsel bitişik nizam 4 katlı konut adasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 15:00

16/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.