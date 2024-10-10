İzmir'de 2 kişiyi gasp eden 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA
İzmir'de 2 kişiyi gasp eden 3 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin bir kadını gasbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da 1'i kadın 2 kişinin gasbedilmesiyle ilgili çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler U.P, E.S. ile A.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin bir kadını gasbetme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kaldırımda yürüyen kadına otomobille yaklaşarak çantasını gasbetmeye çalıştıkları görülüyor.

Kayıtlarda kaçmaya çalışan kadını düşürerek çantasını alan şüphelilerin otomobille uzaklaşması yer alıyor.

Son Haberler
2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 9 konserde 1 milyon katılımcıyı aştı!
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, 9 konserde 1 milyon katılımcıyı aştı!
Sopa, demir ve terlikler havada uçuştu! Kavgaya karışan bir kadın "Polisi ara, polisi ara" dedi!
Sopa, demir ve terlikler havada uçuştu! Kavgaya karışan bir kadın "Polisi ara, polisi ara" dedi!
İzmir'de 2 kişiyi gasp eden 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de 2 kişiyi gasp eden 3 şüpheli tutuklandı
Komşusunun 3 köpeğini bıçakladı
Komşusunun 3 köpeğini bıçakladı