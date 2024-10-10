İzmir'de 2 kişiyi gasp eden 3 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Bornova'da 1'i kadın 2 kişinin gasbedilmesiyle ilgili çalışma yürüttü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler U.P, E.S. ile A.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin bir kadını gasbetme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kaldırımda yürüyen kadına otomobille yaklaşarak çantasını gasbetmeye çalıştıkları görülüyor.

Kayıtlarda kaçmaya çalışan kadını düşürerek çantasını alan şüphelilerin otomobille uzaklaşması yer alıyor.