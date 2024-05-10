İzmir’de 7 Kocalı Hürmüz’e yoğun ilgi

Kaynak: İHA
İzmir’de 7 Kocalı Hürmüz’e yoğun ilgi
Sahne Tozu Tiyatrosu'nun repertuvarında son iki aydır yer alan ve İzmirli tiyatro severlerden tam puan toplayan "7 Kocalı Hürmüz" oyunu, izleyicilerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılandı.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni olan Çağlar İşgören'in yönettiği bu oyun, seyircinin sıcak tepkileriyle sürekli olarak alkış ve kahkahalarla kesiliyor.

İki aydır sahnelenen ve İzmirli seyircilerden tam not alan "7 Kocalı Hürmüz" oyunu, yönetmen Çağlar İşgören'in değerlendirmesiyle, "Oyunun aldığı ilgiden dolayı çok mutluyuz. Zaten Türk Tiyatrosu'nun en sevilen eserlerinden biri olan bu metin, bizim yorumumuzla seyircinin ritmine uydu. Her hafta seyircinin coşkusu, sevgisi ve kahkahalarıyla oyun, unutulmaz anlara sahne oluyor. Oyuncuların başarısı ve uyumu da bu süreçte büyük önem taşıyor. Nisan sonunda sona erdirmeyi planladığımız oyunu, gösterilen ilgi nedeniyle iki hafta daha uzattık" şeklinde konuştu.

Hürmüz karakterini canlandıran Nazlı Kayı ise, "Oyunun gördüğü ilgi, bizleri çok mutlu ediyor. Yönetmenimizin bu başarıdaki rolü büyük; yaptığı güncellemeler ve oyunculuk ritminin dengesi çok başarılı. Her performansta sanki seyirciyle bir bütün oluyoruz. Bizim enerjimiz ve seyircinin enerjisi birbirine geçiyor ve bu da performansımıza yansıyor. Bu, bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan oyun, 10-11 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de ve 12 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de son kez tiyatro severlerle buluşacak.

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