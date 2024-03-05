İzmir'de beyaz eşya deposu alevlere teslim odu

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya deposunda, saat 14.30 sıralarında edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan depoda çıkan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale etti.

Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınırken, yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.