İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Ayhan Kul, ani kalp durmalarında ilk dakikaların hayati önem taşıdığını vurguladı. Kul, “112 ekiplerimiz olay yerine ortalama 6-8 dakikada ulaşıyor. Ancak kalp durması durumunda her geçen dakika hayatta kalma şansını %7-10 oranında düşürüyor. İşte bu kritik dakikalarda OED cihazları hayat kurtarıcı rol üstleniyor” dedi

Meydanlar, metro istasyonları, vapur iskeleleri, otobüs aktarma merkezleri ve büyük çarşılar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 20 ayrı bölgeye yerleştirilen cihazlar, kolay erişilebilir şekilde konumlandırıldı. Kullanımı son derece basit ve güvenli. Cihazlar aynı zamanda Türkçe sesli yönlendirme sistemiyle çalışıyor.

70 bin kişinin eğitim aldığını belirten Kul, eğitim almış her vatandaşın rahatlıkla hastanın bilincini ve solunumunu kontrol edebilir, kalp ritmini analiz edebilir ve gerekirse şok verebilir. Dr. Kul "Bu cihazları herkes güvenle kullanabilir. Yanlış kişiye şok verme riski yok çünkü cihaz kendisi analiz yapıyor" diye ekledi.