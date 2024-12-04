İzmir'de hayvan damında uyuşturucu zulalayanlara operasyon. 3 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hayvan damında uyuşturucu zulalayıp satan 3 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlar Mücadele Büro Amirliği ekipleri, hayvan damı olarak kullanılan bir adreste çevre ilçelerden getirilen uyuşturucu maddelerin zulalandığı ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen C.B., Ö.O. ve Y.A. isimli 3 şüphelinin adreslerinde ve hayvan damında yapılan aramada satışa hazır 4 parça halinde metamfetamin maddesi, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. (DHA)