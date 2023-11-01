İzmir'de kaçak göçmenlere 'Kalkan' operasyonu: kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1257 emniyet personelinin katılımı ile düzenlenen Kalkan operasyonunda 309 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
İzmir'de kaçak göçmenlere 'Kalkan' operasyonu: kaçak göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya’nın koltuğa geçmesi ile beraber neredeyse her sabah başka bir operasyonun yapılması herkesin dikkatini çekiyor.

Bu sabah yapılan açıklamada Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir’de düzenlenen Kalkan Operasyonunda 309 kaçak düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

BASMANE BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZMİR’DE DÜZENLENEN “KALKAN”OPERASYONLARINDA 309 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Milletimizin bilmesini isterim ki;

Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

1257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi.

Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309’unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum

DÜZENSİZ GÖÇMEN VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNİN HER AN ENSELERİNDEYİZ.

Onlara göz açtırmayacağız

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