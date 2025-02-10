İzmir’de okul servislerine sıkı denetim

Kaynak: İHA
İzmir’de okul servislerine sıkı denetim

İzmir'de yarıyıl tatilinin bitmesinin ardından trafik polisleri sıkı denetimlere başladı. Kent genelinde 4 bin 78 okul servisi denetlendi. Denetimler sonucunda 38 araç trafikten men edildi.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 yılı ikinci eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde okul servislerine sıkı denetim uyguladı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla 4-7 Şubat tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde; 4 bin 78 okul servis aracı denetlendi.

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Yapılan kontrollerde 272 okul servisi ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulanırken, kurallara aykırı şekilde taşımacılık yaptığı belirlenen 38 okul servis aracı trafikten men edildi.

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