İzmir'de tarihi Basmane kültür sanat adası olacak

ANKA'da yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hazine’den satın aldığı binayı yıkarak özel proje alanına dahil etti. Yıkılan binanın yerine yeşil alan yapılacak ve Bıçakçı Han’a ulaşım kolaylaştırılacak. Tarihi Basmane semti için kaldıraç niteliğindeki projeyle, özel proje alanı olarak belirlenen 7 bin metrekarelik bölge bir kültür sanat adası haline getirilecek.

Basmane’deki tarihi Bıçakçı Han ile Yıldız Sineması’nı satın alarak kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin girişinde atıl duran eski Sosyal Güvenlik Kurumu binasını da kamulaştırdı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan onay sonrasında bina yıkıldı. Binanın olduğu arazi yeşil alana dönüştürülecek. Böylece Gaziler Caddesi üzerinden görünür hale gelen Bıçakçı Han’a ulaşım da kolaylaşacak. Tarihi Basmane bölgesi için kaldıraç niteliğindeki projeyle imar planlarında “özel proje alanı” olarak belirlenen Bıçakçı Han, Yıldız Sineması, Gaziler Caddesi’ndeki dört dükkân ve eski SGK binasının bulunduğu alan bir kültür sanat adasına dönüştürülecek.





YENİ BİR ÜRETİM ALANI OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında kentin yakın geçmişinde iz bırakan Yıldız Sineması ile Bıçakçı Han’ı satın almıştı. Basmane’de bulunan iki yapıyı şehrin sosyal ve kültürel yaşamına yeniden kazandırmak üzere harekete geçen Büyükşehir, Gaziler Caddesi’ndeki dükkânlar ve atıl durumdaki eski SGK binasını da dâhil ederek bölgeyi “özel proje alanı” olarak belirlemişti. Bıçakçı Han ve Çevresi Restorasyon ile Tadilat projesi kapsamında 6 katlı eski SGK binası Hazine’den 16 Şubat 2022’de 13 milyon liraya satın alınarak kamulaştırıldı ve Bıçakçı Han’a ulaşımı kolaylaştırmak üzere yıkıldı.

Yıldız Sineması’nı sinemadan kongreye pek çok etkinliğin yapıldığı bir salon haline getirmek üzere çalışmalar sürüyor. Bıçakçı Han, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. Büyükşehir projeyle bölgeyi hem arka mahalleleri içine alan sosyolojik buluşma noktasına çevirmeyi hem de kültür ve sanat aktörleri için yeni bir üretim alanına dönüştürmeyi hedefliyor.





KENT TARİHİNDE İKİ SİMGE YAPI

Yıldız Sineması 1953’te yazlık sinemadan kapalı sinemaya dönüştürüldü. 1957’de yeniden inşa edilen sinema, kapılarını Zeki Müren konseriyle açtı. Yıldız Sineması’nda sihirbaz gösterilerinden konserlere, operetlerden tiyatrolara kadar farklı pek çok sanat etkinliği yapıldı. Türkiye ve İsveç güreş milli takımlarının müsabakalarına bile ev sahipliği yapan Yıldız Sineması, futbol sahası olarak da kullanıldı.

Bıçakçı Han, kervancıların konaklaması için inşa edildi. 1950’li yıllara kadar kente gelen ve giden malların depolanması amacıyla, bir süre de gelir düzeyi düşük yurttaşların konakladığı bir “aile evi” olarak kullanıldı. Son dönemlerde ise depo olarak hizmet verdi.