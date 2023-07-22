İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı

Yangın, saat 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki ormanda çıktı.

KAYNAK: DHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı
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