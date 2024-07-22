İzmit Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi:

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NOTAPU MAHALLEİDARİ MAHALLEADAPARSELCİNSİBLOKKATBAĞIMSIZ BÖLÜM NOBAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİARSA PAYINET ALAN (m2)MUHAMMEN SATIŞ BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT BEDELİŞARTNAME BEDELİİHALE TARİHİİHALE SAATİİHALE USULÜAÇIKLAMA
1KADIKÖYERENLER51562ARSAA1ZEMİN+BODRUM4DUBLEKS MESKEN1/36133.006,300,000.00 TL189,000.00 TL6,300.00 TL08.08.202411.30AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI MESKEN
2KADIKÖYERENLER51562ARSAA2ZEMİN+BODRUM2DUBLEKS MESKEN1/36133.006,200,000.00 TL186,000.00 TL6,200.00 TL08.08.202411.35AÇIK TEKLİF USULÜKAT İRTİFAKLI MESKEN
  1. Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen, Belediyeye ait 2 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
  2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 07.08.2024 Çarşamba günü saat: 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.


İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERİN ;

  1. Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  2. Şartname bedeli makbuzu
  3. İkametgah belgesi
  4. T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
  5. Noter tasdikli imza beyannamesi.
  6. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
  7. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname


TÜZEL KİŞİLERİN ;

  1. Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
  3. Vergi kimlik numarası
  4. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
  5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait)
  6. Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
  7. Şartname bedeli makbuzu
  8. Belediyemize borcu olmadığına dair belge
  9. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  10. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
  1. İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
  2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064050