İzmit’te çocuklar bayramı doyasıya yaşadı

Kaynak: İHA
İzmit’te çocuklar bayramı doyasıya yaşadı
İzmit’te bayram coşkusu yaşandı. Etkinlikte konuşan belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çocuklarımız, kadınlarımız, bütün halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüz 23 Nisan. Çocuklarımıza çok güzel bayram coşkusu yaşatacağız" dedi.

İzmit Belediyesi, bu Ramazan Bayramında da çeşitli etkinlikler düzenleyerek bayram coşkusunu tüm İzmitlilere yaşattı.

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İzmit Belediyesi Ramazan Bayramı'nın ilk günü geleneksel hale gelen halk bayramlaşması programını, belediye meydanında gerçekleştirdi.

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Çocuklar oyun grupları ve ikramlarla eğlenceli vakit geçirirken, kent orkestrası ise bayram konseriyle kulakların pasını sildi.

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Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programında konuşan Başkan Hürriyet, "Yaklaşık 3 senedir halk bayramlaşmalarını sürdürüyoruz. Her bayramda hem çocuklarımız eğleniyor hem de bir araya gelip bayramlaşıyoruz. Bayramlar, birliği ve beraberliği pekiştirmenin önemli günleridir. Bayram coşkusunu halkımız ile içe içe yaşıyoruz. Protokol olsun ya da olmasın bayramlarda halkımız ile kucaklaşmak çok önemli. Rabbim bayramların tekrarını nasip etsin. 5 yıl boyunca güzel işler yaptık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca daha güzel işler yapacağız. Çocuklarımız, kadınlarımız, bütün halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüz 23 Nisan. Çocuklarımıza çok güzel bayram coşkusu yaşatacağız" diye konuştu.

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