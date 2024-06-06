İznik'te hasat erken bitti. Kilosu 35 liraya kadar düştü

Bursa’nın İznik ilçesinin çeşitli mahallelerinde ‘Napolyon’ cinsi kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak, bu yıl iklim koşulları nedeniyle hasat dönemi erken sona erdi ve rekolte düşük kaldı. İznik’e bağlı Çiçekli Mahallesi’nde kiraz üreticileri, yaşadıkları zorlukları ve bu durumun etkilerini dile getirdi.

Çiçekli Mahallesi’nde kiraz üretimi yapan çiftçiler, bu yıl hasadın erken bittiğini ve rekoltenin düşük olduğunu belirttiler. Kiraz sezonu başında bahçeden kilogramı 50 liraya satılan kiraz, ilerleyen dönemlerde 35 liraya kadar düştü. Üreticiler, bu durumun maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.

KİRAZ AĞAÇLARI AZALIYOR

Kiraz üreticisi Hasan Yakşi, bölgede farklı türdeki kiraz ağaçlarının sayısının azaldığını vurgulayarak, “Eskiden köyümüzde bir kişi 100-110 kasa kiraz toplarken, şimdi 10-20 kasa toplanıyor. Aşırı yağışlar hasat zamanında kirazların çatlamasına ve toplanamamasına neden oldu. Verim alamadığımız için kiraz ağaçlarını söktük. Zamanla ağaçlar daha da azalacak gibi duruyor” dedi.

İKLİM KOŞULLARININ ETKİSİ

Hasan Yakşi, hasat zamanı yağmurların yağmasının ve soğuk gecelerin verimliliği olumsuz etkilediğini belirterek, “Ağaçların döllenme zamanında yağan yağmurlar, döllenmenin tam olmamasına sebep oldu. Bu yıl hasadımız da erken bitti” şeklinde konuştu.

Bir diğer üretici Evrim Mutlu ise, 200 ağaçlık kiraz bahçesinde rekoltenin düşük olduğunu ve kiraz fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını söyledi. Mutlu, “Geçen seneye göre bu yıl üretim çok az. İklimler değişiyor ve istenilen verim alınamıyor. Bir işçinin maliyeti bin TL, bir kişi sadece kendine toplayabiliyor. Bu durumda kesimler oluyor. Kiraz bahçemizi kesip, şeftali bahçesine çevirmeyi düşünüyoruz” dedi.

ALTERNATİF ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Evrim Mutlu, şeftali fidanı dikmenin getireceği olası sonuçlar hakkında ise, “Herkes şeftali dikerse, bu defa da şeftali patlayacak ve çiftçi kiraza dönmeye başlayacak. Köylü, nereden para kazanabilirse o işi yapmaya çalışıyor. 5-6 yıllık kiraz bahçemize çok iyi baktık ama olmuyor” ifadelerini kullandı.