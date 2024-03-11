Jakuzide sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı

"Bodrum Masalı" dizisindeki Alara rolüyle tanınan Yereli, oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa yönelmiş ve İngiltere'de yaşamaya başladı.

Sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken Yereli, 28. yaş gününde de bu ilgiyi sürdürdü.

Genç sanatçı daha önce yaptığı bir açıklamada, evrensel bir güçle ve yaratıcıyla olan bağının her zaman güçlü olduğunu, kalbinin sesini dinleyerek zorlukların üstesinden gelebileceğini ve hayatın erken dönemlerinde yaşadığı zorlukların, gerçekten önemli olan şeyleri daha hızlı kavramasını sağladığını ifade etti.

Yereli, hayatın kurallarına meydan okumanın, bu kurallar tarafından yönlendirilmek anlamına geldiğini de belirtti.