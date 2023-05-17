James Webb uzay teleskobu ilk kez fotoğrafladı. Dünyadaki suyun kaynağı ortaya çıktı

NASA'nın keşif yapan uzay aracı Güneş Sistemi ana Asteroid Kuşağı'nda bulunan ve Dünya okyanuslarının kaynağı olabileceği değerlendirilen ilk suyun kaynağını tespit etti.

James Webb uzay teleskobu ilk kez fotoğrafladı. Dünyadaki suyun kaynağı ortaya çıktı

ABC News'in haberinde yer alan bilgilere göre, James Webb Teleskobu keşfinin bilim insanlarına Dünya okyanuslarının nasıl oluştuğuna dair fikir verebileceği ifade edildi.

Webb teleskobunun kızılötesi cihazını kullanan astronomlar, Jüpiter ve Mars arasında yörüngede bulunan 238P/Read Kuyruklu Yıldızı'nın etrafında su buharı bulunduğunu aktardı.

NASA açıklamasında, keşfin, Jüpiter'in yörüngesindeki daha sıcak Asteroit Kuşağı'nda buz halindeki suyun korunabileceğine ve oluşumunun ilk dönemlerinde Dünya'ya düşen asteroitler yoluyla Dünya'daki suyun kaynağını oluşturabileceğine dair görüşleri doğruladığı kaydedildi.

DÜNYA'DAKİ SUYUN KAYNAĞI KUYRUKLU YILDIZLAR MI?

Bir yıldızın yakınlarındaki suyun gaz halinde olduğu ve Dünya benzeri, oluşum halindeki kayalık gezegenlerden ayrılmış olabileceği belirtilen açıklamada, bazı astronomların, Dünya'daki suyun kaynağının kuyruklu yıldızlar olduğunu düşündüğüne işaret edildi.

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