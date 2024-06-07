Jamie Vardy imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, 37 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

VARDY İMZAYI ATTI

Leicester City'den yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Jamie Vardy, "Geçen sezon ulaştığım rakamlardan memnunum fakat yapmam gereken daha çok şey var. Kendime bakıyorum. Her zaman yaşın sadece bir sayı olduğunu söylerim. Bu yüzden de bacaklarım 'Buraya kadar.' diyene kadar devam edeceğim. O gün elbette gelecek ama şu an değil. Premier Lig'de ne yapacağımızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Kesinlikle dünyanın en iyi ligi" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Jamie Vardy, geçen sezon İngiltere Championship'te forma giydiği 35 maçta 18 gol kaydetti.