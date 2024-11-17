Jandarma ekipleri yaralı şahini hayata döndürdü

Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri yaralı şahini hayata döndürdü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, façalı şahin türüne ait olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan şahin buldu. Jandarma ekipleri yaralı şahini hayata döndürdü.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), doğanın korunması adına örnek bir çalışmaya imza attı. Nizip ilçesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, arazi içerisinde yorgun ve yaralı halde bir şahine rastlandı. Façalı şahin türüne ait olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yırtıcı kuş, jandarma ekiplerinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

HAYDİ ekipleri, şahini bulunduğu yerden alarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Son Haberler
Yapay zekâ pazarında 97,75 milyar dolarlık büyüme bekleniyor
Yapay zekâ pazarında 97,75 milyar dolarlık büyüme bekleniyor
Emeklilik dilekçesi verdiği gün kalp krizi geçirdi
Emeklilik dilekçesi verdiği gün kalp krizi geçirdi
Karşıyaka evinde 100 sayı atarak kazandı
Karşıyaka evinde 100 sayı atarak kazandı
Demokrat Parti'de kriz çıktı... İlay Aksoy'un Genel Başkanlığa aday olması engellendi
Demokrat Parti'de kriz çıktı... İlay Aksoy'un Genel Başkanlığa aday olması engellendi
Çorba götürmüştü, cansız bedenini gördü
Çorba götürmüştü, cansız bedenini gördü