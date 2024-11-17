Jandarma ekipleri yaralı şahini hayata döndürdü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), doğanın korunması adına örnek bir çalışmaya imza attı. Nizip ilçesinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında, arazi içerisinde yorgun ve yaralı halde bir şahine rastlandı. Façalı şahin türüne ait olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yırtıcı kuş, jandarma ekiplerinin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

HAYDİ ekipleri, şahini bulunduğu yerden alarak ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci için Gaziantep Hayvanat Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.